Policisti so v petek zgodaj zjutraj na avtocesti na območju Dragučove naleteli na nenavaden prizor. Opazili so voznika osebnega avtomobila, ki se je v smeri proti Lenartu vozil kar brez vrat avtomobila. Ko so ga ustavili, so ugotovili, da je za volan sedel močno vinjen.

Za volanom je bil 39-letni moški iz okolice Pernice, pri katerem so policisti ugotovili 1,35 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Med postopkom so ugotovili tudi, da je voznik pred tem na avtocesti A1 povzročil prometno nesrečo. Trčil je v kovinsko varnostno ograjo in povzročil materialno škodo.

Policisti so mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, zoper njega pa bodo podali obdolžilni predlog.

Mariborski policisti obravnavali številne dogodke

Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes, prejel 137 klicev, od tega 66 interventnih, ki so zahtevali posredovanje policistov. V tem času so obravnavali šest kaznivih dejanj, dve prometni nesreči II. kategorije in deset prijav kršitev javnega reda in miru, od tega eno v zasebnem prostoru.