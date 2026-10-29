  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PIJAN

Policisti nad voznika BMW s stingerjem, a se ni dal: tudi s praznimi gumami je bežal proti Novemu mestu

Voznik je vijugal po cesti, vozil nenavadno počasi in ogrožal druge udeležence v prometu. Ko so ga policisti poskušali ustaviti, njihovih ukazov ni upošteval, zato so uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje vozil.
Simbolična fotografija. FOTO: Gabe Pierce Unsplash
Simbolična fotografija. FOTO: Gabe Pierce Unsplash
G. P.
 29. 10. 2026 | 10:43
 29. 10. 2026 | 10:43
2:15
A+A-

Policisti so imeli na cesti med Metliko in Novim mestom opravka z nevarnim voznikom osebnega avtomobila znamke BMW, ki se ni ustavil niti po uporabi stingerja. Z avtomobilom s predrtimi pnevmatikami je nadaljeval vožnjo, dokler ni obstal v novomeški Žabji vasi, kjer so ga policisti obvladali.

Nekaj po 18. uri so na policijo prejeli obvestilo o vozniku, ki naj bi iz smeri Metlike proti Novemu mestu vijugal po vozišču, vozil izredno počasi in s svojim ravnanjem ogrožal druge udeležence v prometu. Operativno-komunikacijski center je na kraj nemudoma napotil policiste. Ti so BMW izsledili in ga s svetlobnimi ter zvočnimi signali poskušali ustaviti, vendar voznik njihovih znakov ni upošteval.

image_alt
Pijani Slovenec je po vsej sili hotel še eno rundo, posredovati je morala policija

Niti predrte pnevmatike ga niso ustavile

Ker je kršitelj nadaljeval nevarno vožnjo, so policisti najprej poskrbeli za varnost drugih udeležencev v prometu, nato pa uporabili stinger, posebno napravo za prisilno ustavljanje vozil, ki ob prevozu izprazni pnevmatike. Toda voznik se tudi takrat ni ustavil. Zapeljal je čez stinger in s praznimi pnevmatikami nadaljeval pot proti Novemu mestu.

Njegova vožnja se je končala šele v Žabji vasi, kjer je z avtomobilom obstal. Policisti so morali zoper njega uporabiti prisilna sredstva, da so ga obvladali.

Alkotest je odklonil

Policisti so pri vozniku zaznali očitne znake alkoholiziranosti, zato so mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Tega je odklonil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog, na pristojno sodišče pa podali še obdolžilni predlog. Kot so pojasnili policisti, zakon za ugotovljene kršitve predpisuje skupno 1.980 evrov globe in 23 kazenskih točk.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

policijastingerNovo mestoPU Novo mestobegvoznikBMWalkohol
ZADNJE NOVICE
11:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
11:31
Novice  |  Slovenija
PRIBOLJŠEK Z DODATKOM

Grozljive pasti za pse v tem slovenskem kraju! Ljudje zgroženi: »To bi lahko pobral tudi majhen otrok!« (FOTO)

Občani opozarjajo, da policija ne ukrepa, ker uradno še ni prišlo do poškodb.
29. 10. 2026 | 11:31
11:13
Bulvar  |  Tuji trači
ECIJA OJDANIĆ O TRAGEDIJI

Za njenim nasmehom se skriva bolečina: znana hrvaška igralka razkrila tragično družinsko zgodbo (VIDEO)

Ecija Ojdanić je v podkastu spregovorila o boleči družinski tragediji, življenju z izgubo in spominih, zaradi katerih je njen brat še vedno del družine.
29. 10. 2026 | 11:13
11:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŽALOSTNO

Tragedija na Kočevskem ob 7.54! Gasilci oživljali osebo, a ji žal ni bilo več pomoči

Podrobnosti o okoliščinah nenadnega obolenja in identiteti pokojne osebe niso znane.
29. 10. 2026 | 11:08
10:44
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
VLAK

Objavili posnetke pogovorov pred sredino tragedijo, v kateri je umrlo 68 ljudi: razkritje sprožilo bes in izgrede v Madridu (VIDEO)

V Španiji po trčenju dveh hitrih vlakov, v katerem je umrlo najmanj 68 ljudi, prihajajo na dan pretresljive podrobnosti. Posnetki pogovorov razkrivajo, da so prometniki dovolili nadaljevanje vožnje, čeprav je na progi stal pokvarjen vlak.
29. 10. 2026 | 10:44
10:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
PIJAN

Policisti nad voznika BMW s stingerjem, a se ni dal: tudi s praznimi gumami je bežal proti Novemu mestu

Voznik je vijugal po cesti, vozil nenavadno počasi in ogrožal druge udeležence v prometu. Ko so ga policisti poskušali ustaviti, njihovih ukazov ni upošteval, zato so uporabili sredstvo za prisilno ustavljanje vozil.
29. 10. 2026 | 10:43

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Investicijske in kriptoprevare: Od obljubljenega zaslužka do praznega računa

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 08:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Kaj vse se skriva za ceno na trgovski polici?

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI

Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Kam s prihranki za prihodnost?

UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 08:28
Promo
Lifestyle  |  Stil
HYUNDAI

Hyundai poskrbel za presenečenje pred zimo

Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
23. 10. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
POHVALNO

Tudi v Sloveniji je to možno: poglejte, kako so se tega lotili v Škofji Loki

Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
26. 10. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SUMLJIVA SPOROČILA

Skoraj 2000 primerov v enem letu. Je čas za paniko?

Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 12:28
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

V tujino jih ne pošiljamo zato, da so tam, ampak da tam nekaj naredijo.

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki