Policisti nad voznika BMW s stingerjem, a se ni dal: tudi s praznimi gumami je bežal proti Novemu mestu

Policisti so imeli na cesti med Metliko in Novim mestom opravka z nevarnim voznikom osebnega avtomobila znamke BMW, ki se ni ustavil niti po uporabi stingerja. Z avtomobilom s predrtimi pnevmatikami je nadaljeval vožnjo, dokler ni obstal v novomeški Žabji vasi, kjer so ga policisti obvladali.

Nekaj po 18. uri so na policijo prejeli obvestilo o vozniku, ki naj bi iz smeri Metlike proti Novemu mestu vijugal po vozišču, vozil izredno počasi in s svojim ravnanjem ogrožal druge udeležence v prometu. Operativno-komunikacijski center je na kraj nemudoma napotil policiste. Ti so BMW izsledili in ga s svetlobnimi ter zvočnimi signali poskušali ustaviti, vendar voznik njihovih znakov ni upošteval.

Niti predrte pnevmatike ga niso ustavile

Ker je kršitelj nadaljeval nevarno vožnjo, so policisti najprej poskrbeli za varnost drugih udeležencev v prometu, nato pa uporabili stinger, posebno napravo za prisilno ustavljanje vozil, ki ob prevozu izprazni pnevmatike. Toda voznik se tudi takrat ni ustavil. Zapeljal je čez stinger in s praznimi pnevmatikami nadaljeval pot proti Novemu mestu.

Njegova vožnja se je končala šele v Žabji vasi, kjer je z avtomobilom obstal. Policisti so morali zoper njega uporabiti prisilna sredstva, da so ga obvladali.

Alkotest je odklonil

Policisti so pri vozniku zaznali očitne znake alkoholiziranosti, zato so mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Tega je odklonil. Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi številnih kršitev cestnoprometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog, na pristojno sodišče pa podali še obdolžilni predlog. Kot so pojasnili policisti, zakon za ugotovljene kršitve predpisuje skupno 1.980 evrov globe in 23 kazenskih točk.