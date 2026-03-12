Policisti najprej odkrili ukraden kombi, ko so pogledali vanj pa šok! (FOTO)

Minuli četrtek so policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica na počivališču Šempas odkrili kombi znamke Fiat Ducato španskih registrskih številk, ki je bilo ukradeno v sosednji Italiji. V nadaljevanju preiskave so policisti ugotovili, da je bil omenjeni kombi ukraden v drugi polovici februarja 2026.
Ob ogledu najdenega ukradenega vozila sta bili v tovornem prostoru najdeni dve motorni kolesi znamke Yamaha X-Max brez registrskih tablic, za kateri je bilo ugotovljeno, da sta bili 2. marca letos ukradeni v Švici. Poleg tega so bila v notranjosti kombija najdena še štiri ukradena kolesa (med njimi tudi električno kolo znamke Windora Yucatan) ter več škatel z ročnim in električnim orodjem (skupno 24 kosov), ki bi lahko izviralo iz premoženjskih kaznivih dejanj.
Vsi navedeni predmeti so bili zaseženi, o zadevi pa so bili obveščeni tudi švicarski in italijanski varnostni organi. Policija je o najdbi vozila in predmetov obvestila tudi preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Po zaključku postopka je bil kombi vrnjen lastniku.
Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so v torek na območju Rožne Doline pri Novi Gorici izsledili dva osumljenca, stara 31 let, oba državljana Romunije, v povezavi z odkritim ukradenim vozilom in najdenimi ukradenimi predmeti. Policisti primer preiskujejo v smeri suma storitve dveh kaznivih dejanj, in sicer tatvine in prikrivanja.