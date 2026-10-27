Policisti niso mogli verjeti: 16-letnik z mopedom, ki bi smel voziti 25 km/h, dosegel skoraj 93 km/h!

Primorski policisti so imeli polne roke dela z mladimi vozniki mopedov. V naselju Šared pri Izoli so policisti tako ustavili 16- in 18-letnega voznika mopedov. Ker so posumili, da njuni vozili presegata dovoljeno konstrukcijsko hitrost, so odredili izredni tehnični pregled. Rezultati so bili zgovorni. Moped 16-letnika je lahko dosegel kar 92,8 kilometra na uro, moped 18-letnika pa 68,3 kilometra na uro. Oba bi smela imeti konstrukcijsko določeno najvišjo hitrost le 25 kilometrov na uro. Policisti so oba mopeda zasegli, zoper voznika pa sledi prekrškovni postopek.

V Kopru ustavili komaj 13-letnega voznika

To pa še zdaleč ni bil edini primer. Malo pred 13. uro so policisti v Kopru ustavili 13-letnika, ki je vozil moped brez vozniškega dovoljenja. Policisti so mu vozilo zasegli, zaradi kršitve pa bodo uvedli prekrškovni postopek zoper njegovega starša.

Pri Postojni ponoči na cesti še 15-letnik

Nov primer so policisti obravnavali malo po 21. uri, ko so pri Postojni ustavili 15-letnega domačina na mopedu. Med postopkom so ugotovili, da moped ni registriran, mladoletnik pa prav tako nima vozniškega dovoljenja.

Tudi njemu so policisti zasegli moped, zoper mladoletnika in njegove starše pa bodo uvedli prekrškovni postopek. V vseh štirih primerih so tako mladi vozniki ostali brez svojih mopedov, policisti pa bodo nadaljevali ustrezne prekrškovne postopke.