Policisti opozarjajo! Vse več zadrogiranih voznikov na naših cestah

Na območju Škofje vasi so policisti v torek okoli pol četrte zjutraj ustavljali voznico osebnega vozila, ki je vozila nezanesljivo in nevarno.

Voznica kljub znakom policije ni ustavila, temveč je nadaljevala vožnjo v smeri Celja, kjer jim jo uspelo njim ustaviti. Ob postopku so ugotovili, da ni bila pod vplivom alkohola, saj je bil alkotest negativen, a je hitri test za droge pokazal prisotnost kokaina. Voznico so pridržali, zoper njo pa sledi obdolžilni predlog.

Policija opozarja, da se vožnja pod vplivom prepovedanih drog v zadnjem času povečuje. Najpogosteje zaznavajo vožnjo pod vplivom konoplje in kokaina.

Podobno kot alkohol tudi droge močno zmanjšajo sposobnosti za varno vožnjo – vplivajo na zaznavo, presojo in sposobnost predvidevanja. Pri voznikih, ki so pod vplivom kokaina, policisti pogosto opažajo pretirano samozavest in nepredvidljivo vedenje za volanom, kar lahko vodi v hude prometne nesreče.