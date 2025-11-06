  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
STRAŠNO

Policisti opozarjajo! Vse več zadrogiranih voznikov na naših cestah

Policisti opažajo porast voznikov, ki sedejo za volan pod vplivom drog – najpogosteje konoplje in kokaina.
Tester droge. FOTO: Černič Cvetanovski Nada
Tester droge. FOTO: Černič Cvetanovski Nada
N. Č.
 6. 11. 2025 | 18:08
1:16
A+A-

Na območju Škofje vasi so policisti v torek okoli pol četrte zjutraj ustavljali voznico osebnega vozila, ki je vozila nezanesljivo in nevarno.

Voznica kljub znakom policije ni ustavila, temveč je nadaljevala vožnjo v smeri Celja, kjer jim jo uspelo njim ustaviti. Ob postopku so ugotovili, da ni bila pod vplivom alkohola, saj je bil alkotest negativen, a je hitri test za droge pokazal prisotnost kokaina. Voznico so pridržali, zoper njo pa sledi obdolžilni predlog.

Policija opozarja, da se vožnja pod vplivom prepovedanih drog v zadnjem času povečuje. Najpogosteje zaznavajo vožnjo pod vplivom konoplje in kokaina.

Podobno kot alkohol tudi droge močno zmanjšajo sposobnosti za varno vožnjo – vplivajo na zaznavo, presojo in sposobnost predvidevanja. Pri voznikih, ki so pod vplivom kokaina, policisti pogosto opažajo pretirano samozavest in nepredvidljivo vedenje za volanom, kar lahko vodi v hude prometne nesreče.

Več iz teme

drogeprepovedane drogekokainpolicijaprometna varnostPU Celje
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Stil
ODNOSI

8 vrst osebkov, za katere ni vredno izgubljati časa

Škoda je energijo vlagati v nekaj, kar nima prihodnosti.
6. 11. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: prejmete spremembe, saj rast pogosto izhaja iz nelagodja

Astrologija za petek, 7. novembra 2025.
6. 11. 2025 | 18:00
17:54
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
EDEN ŽE PRIŠEL NAZAJ

Zmeda v zaporu: pomotoma izpustili dva zapornika, enega še vedno iščejo

Prvo obvestilo o napaki pri izpustitvi zapornika so dobili v torek.
6. 11. 2025 | 17:54
17:23
Bulvar  |  Domači trači
NA GALA PRIREDITVI

Vau, kakšne zapeljivke! Naše vrhunske športnice, kot jih niste vajeni (FOTO)

Uredile so se za dobrodelni gala večer Olimpijskega komiteja Slovenije.
6. 11. 2025 | 17:23
17:11
Novice  |  Slovenija
PRVI TEDEN DECEMBRA

Polarni vrtinec meša štrene: takšen začetek zime se nam obeta po novem

Stratosferski polarni vrtinec, ki odloča o tem, kakšno zimo bomo imeli, naj bi začel slabeti.
6. 11. 2025 | 17:11
16:49
Bulvar  |  Tuji trači
SODBA

Učiteljica pravi, da je zaradi Severine izgubila otroka, zdaj pa jo je doletelo še to

Sodišče je odločilo ...
6. 11. 2025 | 16:49

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovenska alternativa globalnim igralcem

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
6. 11. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovenska alternativa globalnim igralcem

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
6. 11. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
6. 11. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki