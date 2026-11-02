Policisti po nevarnem begu prijeli voznika, ki je vozil pod vplivom drog

Voznik, ki je v soboto zvečer v Celju bežal pred policisti, je bil pod vplivom kokaina in metamfetaminov, vozil pa je tudi brez vozniškega dovoljenja. Med nevarnim begom je v Svetelki trčil v drugo vozilo, policisti pa so ga prijeli šele na območju Dramelj. Zaradi suma storitve nevarne vožnje pa ga bodo kazensko ovadili.

Policisti so voznika osebnega avtomobila na Mariborski cesti v Celju ustavljali zaradi zaznanih prometnih kršitev, vendar njihovih znakov ni upošteval in je z neprilagojeno hitrostjo odpeljal. Med begom je ogrožal sebe, sopotnika in druge udeležence v prometu. Vozil je po nasprotnem smernem vozišču, v križišče zapeljal pri rdeči luči in ni upošteval večkratnih znakov policistov za ustavljanje.

V Svetelki je med begom trčil še v osebno vozilo in ga poškodoval, so danes sporočili s Policijske uprave Celje. Po večkratnem opozarjanju je ustavil šele na območju Dramelj, nato pa sta s sopotnikom izstopila iz vozila in poskušala pobegniti. Policisti so oba kmalu prijeli.

Pri nadaljnjem postopku so ugotovili, da je voznik vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, avtomobil ni bil registriran, na njem pa so bile nameščene registrske tablice, ki niso pripadale temu vozilu.

Hitri test za ugotavljanje prisotnosti drog je pri vozniku pokazal prisotnost kokaina in metamfetaminov. Policisti so obema zasegli bokserja, vozniku pa še več zavojčkov bele praškaste snovi, za katero sumijo, da je kokain. Ker je vozil brez vozniškega dovoljenja, so mu zasegli tudi avtomobil. Zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje ga bodo kazensko ovadili. Za prometne prekrške so mu izdali plačilni nalog, sledi še hitri postopek z odločbo.