Policisti posredovali na volišču na območju Sežane, ne boste verjeli, kaj je počel pijani 52-letnik

Včeraj, malo pred 12.40 so policisti posredovali na volišču na območju Sežane, kjer je član volilnega odbora prijavil kršitev volilnega reda.

Po do sedaj zbranih ugotovitvah se 52-letni domačin po opravljenem glasovanju kljub večkratnim opozorilom ni želel odstraniti iz prostorov volišča. Na volišče je prinesel tudi alkoholno pijačo, ki jo je tam užival. Policisti so ga na kraju seznanili z določbami Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ) ter ga opozorili na kršitev, nato pa je kraj zapustil, sporočajo s PU Koper.

Dodajmo, da so glasovanje podaljšali tudi na volišču v Osnovni šoli Roje v občini Domžale, saj je bilo prekinjeno zaradi smrti volivca na volišču.