S SEBOJ IMEJTE DOKAZILO

Policisti pozabljivega občana pozivajo, naj pride po denar

Občanka je gotovino našla v reži bančnega avtomata v Šempetru pri Gorici.
Policisti ponovno svetujejo občanom, naj bodo pri dvigu gotovine iz bankomata zbrani, in naj poskrbijo, da denar, ki so ga dvignili, tudi vzamejo iz reže bančnega avtomata (fotografija je simbolična). FOTO: Exclusive Lab/Getty Images
 13. 5. 2026 | 17:31
V torek, 12. maja, popoldne je poštena najditeljica seznanila policiste Policijske postaje Nova Gorica, da je na bančnem avtomatu v Šempetru pri Gorici nekdo dvignil in tam pozabil sto evrov gotovine. »Lastnik omenjenega zneska se še išče. Če ste denar dvignili in pozabili, prav tako pa imate dokazilo o opravljeni transakciji, se čim prej zglasite na policijski postaji v Novi Gorici, kjer hranijo najdeni denar,« se glasi poziv s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.

Policisti pa ob tem ponovno svetujejo občanom, naj bodo pri dvigu gotovine iz bankomata zbrani, in naj poskrbijo, da denar, ki so ga dvignili, tudi vzamejo iz reže bančnega avtomata. »V primeru, da na bankomatu pozabijo dvignjeno gotovino in jo kasneje tam ni več, pa svetujemo, da o tem nemudoma obvestijo policiste najbližje policijske postaje oziroma svojo banko ali bančno ustanovo, ki si lasti bankomat, na katerem je bil pozabljen denar,« svetuje tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik.

Ob tem policisti še opozarjajo, da najdenega denarja ni dovoljeno obdržati. Posameznike, ki naletijo na pozabljeno gotovino na bančnih avtomatih, prav tako ponovno opozarjamo, da v izogib morebitni kazenski odgovornosti najden denar nemudoma izročijo policistom na policijski postaji oziroma o najdbi pozabljene gotovine obvestijo najbližjo banko. »V primeru, da bi posamezniki pozabljeno gotovino preprosto vzeli, bi bili kazensko odgovorni zaradi suma kaznivega dejanja zatajitve, kar se kaznuje z denarno ali celo z zaporno kaznijo,« še dodaja Božnik. 

S SEBOJ IMEJTE DOKAZILO

