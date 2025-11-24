Drzen rop pri Ptuju: ropar je zvezal trgovko

Policijski preiskovalci in kriminalistični tehniki so včeraj ob oddaji tega prispevka v tiskarno še iskali okoli 190 centimetrov visokega moškega, osumljenega, da je oblečen v črno bundo, črne hlače in zakrit v obraz v soboto dopoldne oropal poslovalnico Kmetijske zadruge Ptuj v Grajeni. »V soboto dopoldne smo bili PU Maribor obveščeni o tem, da naj bi neznani storilec vstopil v poslovni prostor v okolici Ptuja, od zaposlene zahteval denar, grožnje naj bi podkrepil z uporabo nevarnega predmeta, potem pa oškodovanko zvezal, sam pa odtujil denar in pobegnil. Pri tem je zaposleno po za zdaj zbranih obvestilih lahko telesno poškodoval. Občane, ki so dejanje ali storilca morda opazili in imajo koristne informacije v zvezi s tem, prosimo, da pokličejo policiste na številko 113,« je bilo vse, kar je o okoliščinah kaznivega dejanja lahko rekla predstavnica Policijske uprave (PU) Maribor Anita Kovačič.

GRAJENA

Poslovalnica Kmetijske zadruge Ptuj v Grajeni je ena od 26 poslovalnic zadruge v severovzhodni Sloveniji, v soboto pa bi morala obratovati do 12. ure. A ni, rop se je zgodil že okoli 10.30 in seveda prekinil obratovanje. Za izjavo ali komentar smo prosili predstavnike ptujske kmetijske zadruge, vendar odgovora nismo prejeli.

Ukradli 1,2 tone mesa Kmetijska zadruga Ptuj ni edina tovrstna zadruga, ki se je v zadnjem obdobju znašla na seznamu nepridipravov. Iz prostorov Kmetijske zadruge Rače so prejšnji teden ukradli kar okoli 1,7 tone govejega mesa v vrednosti 12.000 evrov.

Na zasneženo soboto so na prizorišče sicer kmalu prišle ekipe mariborske PU. »Skoraj do teme so bili policisti in kriminalisti v objektu. Upam, da bodo primer uspešno preiskali,« nam je zaupal krajan Grajene, naselja z okoli 430 ljudmi v Mestni občini Ptuj. »Ta storilec si zasluži primerno kazen. Bogsigavedi, kaj vse je morala pretrpeti njegova žrtev,« je še zamrmral. Naš drugi sogovornik, ki se prav tako ni želel izpostavljati, pa se je takoj spomnil dogodka pred šestimi leti. Dvanajstega decembra 2019 je namreč Damjan Jerebic iz Ižakovcev ropal v poslovalnici pošte v Trnovski vasi nedaleč od Grajene. Rop je trajal vsega 31 sekund, zlikovec je odnesel 1275 evrov in izginil v temo. Prisebna poštarka je pritisnila na gumb za alarm in sprožila varnostni mehanizem, tako imenovano past, ki obarva denar in roparski plen zaradi tega postane neuporaben. Jerebic je že odsedel 45 mesecev dolgo zaporno kazen, na grbi pa ima še sojenje zaradi ropa pošte v Veržeju, ki ga je po očitkih murskosoboških tožilcev zakrivil 20. novembra istega leta.