Postojnski policisti so 19. novembra na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo pri 22-letniku v okolici Postojne. V enem od stanovanjskih prostorov so odkrili šotor za gojenje rastlin. V njem so našli pet sadik konoplje in manjšo količino marihuane.

Zasežene predmete in snovi bodo poslali na forenzično analizo. O ugotovitvah so obvestili pristojno državno tožilko, ki je usmerila, naj zadevo obravnavajo kot prekršek. Po prejemu izvida bodo policisti zoper 22-letnika uvedli hitri postopek o prekršku.

FOTO: PU Koper

Med preiskavo so policisti ugotovili tudi, da 22-letnik živi v neprimernih razmerah, zato bodo o tem obvestili pristojni center za socialno delo.