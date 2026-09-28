Pri nekdanji Janševi poslanki našli sadiko konoplje, ta v šoku: »Bolan človek, naš dom in izkušnja, ki je ne bomo hitro pozabili«

V hiši nekdanje poslanke SDS Alenke Helbl v Radljah ob Dravi so policisti opravili hišno preiskavo in zasegli eno rastlino, za katero sumijo, da gre za konopljo. Helblova pravi, da je bila sadika namenjena njenemu možu, ki ima zdravstvene težave, je navedel N1.

Policisti so prejšnji teden na Koroškem izvedli hišno preiskavo, povezano s sumom posedovanja prepovedane droge. Med postopkom so zasegli eno rastlino, ki so jo zaradi suma, da gre za prepovedano drogo konopljo, poslali v analizo. Preiskava primera še poteka, so za N1 pojasnili na Policijski upravi Celje.

»Ne kot nekdo, ki je javno izpostavljen, ampak kot žena in človek«

Helblova je po dogodku povedala, da jo je policijska preiskava močno pretresla. Kot je pojasnila, naj bi njen mož, ki je pljučni bolnik, imel eno sadiko zase in v upanju, da bi mu lahko pomagala pri njegovih težavah.

»Zaradi ene sadike konoplje, ki jo je imel moj mož, pljučni bolnik, zase in v upanju, da bi mu lahko pomagala, smo doživeli policijsko preiskavo našega doma,« je navedla.

Ob tem je poudarila, da razume delo policistov in da spoštuje zakone, vendar je opisala občutek nemoči ob preiskavi prostora, kjer živi njena družina. »Težko je opisati občutek, ko nekdo preiskuje prostor, kjer živiš, kjer je tvoja družina, tvoji spomini in tvoja zasebnost,« je dejala.

Dodala je, da ne želi nikogar obtoževati, želela pa je povedati, kako se lahko človek počuti v takšni situaciji. »Ena sadika. Bolan človek. Naš dom. In izkušnja, ki je ne bomo hitro pozabili,« je zapisala.

Nekdanja poslanka in aktualna občinska svetnica

Alenka Helbl je bila poslanka SDS v državnem zboru v mandatu 2022 do 2026, stranko pa zastopa tudi v radeljskem občinskem svetu. Poleti jo je vlada imenovala za vršilko dolžnosti direktorice direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.