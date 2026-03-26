Policisti prisilno ustavili voznika, s kraja je pobegnil peš

Policisti so ponoči na hitri cesti iz smeri počivališča Šempas proti Selu z modro lučjo in sireno večkrat ustavljali voznika osebnega avtomobila italijanskih registrskih oznak, ki znakov ni upošteval. Prisilno so ga ustavili na območju Ajdovščine. Voznik je s kraja peš pobegnil in ga še iščejo, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Voznik je bodičasti trak okoli 1. ure prevozil na prehitevalnem pasu hitre ceste v smeri Vipave in predrl vse štiri pnevmatike. Vozilo je ustavil na odstavni niši na hitri cesti na Ajdovskem in s kraja peš pobegnil.

Ko ga bodo izsledili, bodo policisti zoper njega uvedli prekrškovni postopek zaradi več kršitev prometne zakonodaje. Po sedanjih ugotovitvah tuje vozilo ni zabeleženo kot ukradeno, policisti pa so ugotovili lastništvo.