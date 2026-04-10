Policisti prosijo za pomoč pri identifikaciji najdenega trupla (FOTO)

V sredo so bili policisti Policijske uprave (PU) Maribor obveščeni o najdenih človeških posmrtnih ostankih na območju med Spodnjimi Hočami in Rogozo, je sporočila tiskovna predstavnica PU Maribor Anita Kovačič. »Isti dan so kriminalisti PU Maribor opravili ogled kraja, kjer so našli pokojnega starejšega moškega. Njegove identitete na kraju ni bilo mogoče ugotoviti. Odrejena in opravljena je bila sanitarna obdukcija. Po dosedanjih ugotovitvah, oziroma pri pregledu na truplu niso opazili znakov nasilja, trenutno pa še zbiramo obvestila in izvajamo druge ukrepe v smeri ugotavljanja identitete ter vzroka smrti osebe,« je dodala tiskovna predstavnica. Policisti prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o pokojnem, oziroma bi ga prepoznali na podlagi predmetov in oblačil na fotografijah, da to sporočijo na 113 ali anonimni telefon policije 0801200.

Ura je pripadala pokojnemu. FOTO: Pu Maribor

Če predmete prepoznate, pokličite policijo. FOTO: Pu Maribor

