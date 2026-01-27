Policisti razkrili, kdo sta brezobzirna vandala, ki sta oskrunila 110 grobov v Kopru (FOTO)

Policijska postaja Koper je konec lanskega decembra obravnavala kazniva dejanja oviranje pogreba in skrunitev grobov in tatvine. Storilci so na pokopališčih na območju Škofij ter Sv. Antona na več grobovih poškodovali in si protipravno prilastili večjo količino kovinskih nagrobnih izdelkov, lantern in drugih okrasnih predmetov, pri izvrševanju kaznivih dejanj so poškodovali tudi več nagrobnikov ter grobov.

FOTO: Pu Koper

Po dosedanjih ugotovitvah in prejetih prijavah je bilo do zdaj ugotovljenih 65 oškodovancev, ki so jim storilci povzročili skupno za najmanj 34.500 evrov materialne škode.

Osumljenca državljana Bolgarije

Med izvajanjem intenzivne preiskave so policisti Policijske postaje Koper sodelovali tudi s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper. Ugotovljeno je, da sta kaznivih dejanj osumljena 19- in 31-letnik, oba državljana Bolgarije, ki sta neprijavljena bivala na območju Občine Koper več kot mesec dni. V preiskavi so osumljencema zasegli večje število protipravno pridobljenih predmetov, predvsem kovinskih nagrobnih izdelkov, za katere je bilo ugotovljeno, da izvirajo iz opisanih kaznivih dejanj.

Osumljenima je bila odvzeta prostost. Okrožno sodišče v Kopru je izdalo odredbo za hišno preiskavo stanovanja in osebnega vozila, pri čemer je bilo zaseženih več predmetov (prenosni računalniki, strojno orodje, avtomobilski katalizatorji, telekomunikacijske naprave itd.). Zaseženi predmeti utegnejo biti uporabljeni kot dokaz v postopku.

Osumljenca sta bila s kazensko ovadbo privedena na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku v Kopru, ta je za oba odredil pripor.