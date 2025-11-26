Policisti razkrili sistemske zlorabe: vozniki tovornjakov preutrujeni, tahografi ponarejeni (FOTO)

Policisti Postaje prometne policije Celje so v okviru poostrenega nadzora nad vozniki tovornih vozil in avtobusov na avtocesti ustavili in kontrolirali 22 voznikov tovornjakov in tri voznike avtobusov. Pri vseh treh voznikih avtobusov in pri 18 voznikih tovornih vozil so ugotovili cestnoprometne kršitve. Najpogosteje so zaznali tehnične pomanjkljivosti, preobremenjenost vozil ter nepravilno pritrjen ali neustrezno zavarovan tovor. V 17 primerih so odkrili tudi kršitve socialne zakonodaje.

Še posebej izstopa primer turškega voznika, ki je za madžarsko podjetje prevažal blago. Na tretji osi priklopnega vozila je imel popolnoma uničeno desno pnevmatiko, prav tako ni imel obvezne opreme. Policisti so ugotovili, da ima na vozilu vgrajene nehomologirane dele in da nima vgrajenega tahografa druge generacije. Pri analizi podatkov z voznikove kartice in vozila so odkrili, da je z manipulacijo tahografa prikril izpis pomembnih informacij. Policisti so vozilo izločili iz prometa ter mu izdali 4.000 evrov globe. Za pravno osebo iz Madžarske so izdali še plačilni nalog v vrednosti 14.500 evrov.

FOTO: Policijska Uprava Celje

FOTO: Policijska Uprava Celje

Manipulacije s tahografi in kršitve pravil o delovnem času ter obveznih počitkih resno ogrožajo varnost voznikov in vseh drugih udeležencev cestnega prometa. Policisti opozarjajo, da so vozniki tovornjakov in avtobusov še vedno prepogosto preutrujeni, zaradi česar pade njihova zbranost in bistveno naraste tveganje za prometne nesreče, je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Celje.

