  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
CESTNOPROMETNE KRŠITVE

Policisti razkrili sistemske zlorabe: vozniki tovornjakov preutrujeni, tahografi ponarejeni (FOTO)

Poostren nadzor v Celju razkril alarmantno stanje na naših cestah.
Cestnoprometne kršitve voznikov tovornih vozil in avtobusov so še vedno prepogoste. FOTO: Policijska uprava Celje

Cestnoprometne kršitve voznikov tovornih vozil in avtobusov so še vedno prepogoste. FOTO: Policijska uprava Celje

FOTO: Policijska Uprava Celje

FOTO: Policijska Uprava Celje

FOTO: Policijska Uprava Celje

FOTO: Policijska Uprava Celje

Cestnoprometne kršitve voznikov tovornih vozil in avtobusov so še vedno prepogoste. FOTO: Policijska uprava Celje
FOTO: Policijska Uprava Celje
FOTO: Policijska Uprava Celje
A G.
 26. 11. 2025 | 17:33
2:04
A+A-

Policisti Postaje prometne policije Celje so v okviru poostrenega nadzora nad vozniki tovornih vozil in avtobusov na avtocesti ustavili in kontrolirali 22 voznikov tovornjakov in tri voznike avtobusov. Pri vseh treh voznikih avtobusov in pri 18 voznikih tovornih vozil so ugotovili cestnoprometne kršitve. Najpogosteje so zaznali tehnične pomanjkljivosti, preobremenjenost vozil ter nepravilno pritrjen ali neustrezno zavarovan tovor. V 17 primerih so odkrili tudi kršitve socialne zakonodaje.

Še posebej izstopa primer turškega voznika, ki je za madžarsko podjetje prevažal blago. Na tretji osi priklopnega vozila je imel popolnoma uničeno desno pnevmatiko, prav tako ni imel obvezne opreme. Policisti so ugotovili, da ima na vozilu vgrajene nehomologirane dele in da nima vgrajenega tahografa druge generacije. Pri analizi podatkov z voznikove kartice in vozila so odkrili, da je z manipulacijo tahografa prikril izpis pomembnih informacij. Policisti so vozilo izločili iz prometa ter mu izdali 4.000 evrov globe. Za pravno osebo iz Madžarske so izdali še plačilni nalog v vrednosti 14.500 evrov.

FOTO: Policijska Uprava Celje
FOTO: Policijska Uprava Celje

FOTO: Policijska Uprava Celje
FOTO: Policijska Uprava Celje

Najpogosteje so zaznali tehnične pomanjkljivosti, preobremenjenost vozil ter nepravilno pritrjen ali neustrezno zavarovan tovor.

Policisti opozarjajo

Manipulacije s tahografi in kršitve pravil o delovnem času ter obveznih počitkih resno ogrožajo varnost voznikov in vseh drugih udeležencev cestnega prometa. Policisti opozarjajo, da so vozniki tovornjakov in avtobusov še vedno prepogosto preutrujeni, zaradi česar pade njihova zbranost in bistveno naraste tveganje za prometne nesreče, je sporočila Milena Trbulin, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Celje.

Preberite še:

image_alt
Boštjan povzročil prometno nesrečo brez dotika, na sodišče mora še četrtič

image_alt
V Šoštanju voznik tovornjaka oplazil peško, z njo je hudo

image_alt
Helikopter rešil hudo poškodovanega voznika štirikolesnika v Založah

image_alt
Prekrškov, da te kap! Pijan, brez vozniške in s tablicami drugega

Več iz teme

policijaPU Celjetovorno vozilonadzortovornjakSlovenijaprometvoznikavtobusprometna varnostkršitvepoostren nadzor
ZADNJE NOVICE
19:12
Novice  |  Svet
V HONGKONGU

Prizori kot iz pekla: v grozljivem požaru umrlo najmanj 36 ljudi, tudi gasilec, 300 jih pogrešajo (FOTO in VIDEO)

Zagorelo je v stanovanjskem kompleksu, ki obsega več kot 1900 stanovanj in sprejme približno 4600 stanovalcev.
26. 11. 2025 | 19:12
18:47
Novice  |  Kronika  |  Doma
MATERIALNA ŠKODA

Na Pomurski avtocesti vozilo v celoti zgorelo, kriva je napaka v motorju (FOTO)

Gorelo je tudi v Puževcih ter na Pomurski avtocesti.
26. 11. 2025 | 18:47
18:33
Novice  |  Slovenija
NORČEVANJE?

»Mucek« Grims? V Nikinem Inštitutu 8. marec mu pošiljajo objemček

Dodali so, da na novinarski konferenci desnice, ki nasprotuje njihovi pobudi za varen spav, Branko Grims ni govoril, ker da se kaže, da ni dovolj pomemben.
26. 11. 2025 | 18:33
18:08
Novice  |  Svet
OBRTNIŠKA DELA

»To je groza!«. Vesna pokazala stopnice za 1600 evrov, vsi hočejo vedeti ime tega mojstra (VIDEO)

Na žalost je danes prava redkost najti dobrega in poštenega mojstra.
26. 11. 2025 | 18:08
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Osredotočimo se na osebno rast

Jupitrova energija nas bo jutri spodbujala k iskanju znanja, sprejemanju priložnosti za rast in ohranjanju optimističnega pogleda na svet.
26. 11. 2025 | 18:00
17:45
Bulvar  |  Glasba in film
ZAMENJAL KOŽO

Svit Stefanija po očarljivem Lukasu iz Nemirne krvi postal zverinski morilec (FOTO)

Nova slovenska serija Pošast za železno zaveso je ugledala luč dneva.
Neža Pečan26. 11. 2025 | 17:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Prihaja Črni petek – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Nekateri pravijo, da so v tem letnem času nepogrešljivi

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Vlaganje, ki ga priporočajo strokovnjaki: manj tveganja, več odgovornosti

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Kako v letu 2026 povečati prodajo, če ste podjetnik?

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Slovenci obožujemo ta model – poglejte, zakaj je novi CLA prava uspešnica

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Optimizirajte svoje davčne obremenitve

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Podaljšana akcija ob nakupu toplotne črpalke Mitsubishi Electric: dvojna ugodnost za popolno udobje doma

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
PromoPhoto
Razno
SVET ILUSTRACIJ

Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Ne marate likanja? Ta likalnik likanje opravi namesto vas

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Zmagovalna kombinacija za vsako vreme

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SEMPL

Na slovenski oder prihajajo pravi zvezdniki

Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
25. 11. 2025 | 14:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Retro: kaj vse se je spremenilo in kaj nam še ostane?

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki