Policisti s hitrim ukrepanjem občanu rešili življenje: »Uspelo jim je skoraj nemogoče«

V četrtek popoldan, nekaj čez 14. uro, so bili policisti Policijske uprave (PU) Celje obveščeni, da je na odstavnem pasu avtoceste pred izvozom Arja vas v vozilu neodzivna oseba. »Iz Operativno komunikacijskega centra so na kraj nemudoma napotili patruljo Postaje prometne policije Celje, ki je bila takrat ravno v bližini. V patrulji, ki je prišla na kraj v le nekaj minutah, je bil tudi pomožni policist zdravstvene stroke in je takoj začel s temeljnimi postopki oživljanja. Medtem je na kraj prišel tudi vodja izmene, ki je opazil, da se proti njim pelje reševalno vozilo in reševalce preusmeril na odstavni pas,« je dramatične trenutke reševanja občana opisala tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin.

S pomočjo defibrilatorja, ki so ga imeli reševalci v vozilu, so policisti nadaljevali z oživljanjem in uspeli gospodu rešiti življenje. Dežurni zdravnik, ki je prišel na kraj, je povedal, da je bil strokovno izveden postopek oživljanja ključen, da je gospod preživel, so še sporočili s PU Celje. Patrulja je nato do mariborskega območja pospremila reševalno ekipo, kjer so spremstvo patrulje do mariborskega kliničnega centra prevzeli mariborski kolegi.

»Dogodek, kot je včerajšnji, je ponoven dokaz, da naš poklic ni le poklic, temveč plemenito poslanstvo. Policisti so bili presrečni, da jim je uspelo skoraj nemogoče – s hitrim in strokovnim ukrepanjem rešiti človeško življenje,« je dodala Milena Trbulin.