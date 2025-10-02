Policisti še vedno iščejo Bajrama Halitija! Ste ga videli?

V okviru kriminalistične preiskave ropov treh poslovnih prostorov v Mariboru 2. in 19. julija ter 2. septembra so policisti preklicali iskanje še drugega 19-letnega osumljenca. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, še vedno iščejo 25-letnega Bajrama Halitija, 21-letnik pa se je sredi septembra sam predal policiji.

Zato pozivajo vse, ki bi iskano osebo opazili ali imeli informacije, kje je, da jih o tem nemudoma obvestijo na telefonsko številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.