Policisti so imeli veliko dela z vlomilci

Policisti, ki za varnost skrbijo na območju Policijske uprave Ljubljana, so imeli te dni veliko dela z vlomilci, ki so oškodovancem povzročili veliko škode. Na območju Kočevja je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo, od koder je odnesel denar ter lastnika oškodoval za okoli 600 evrov. Na območju Viča je so prav tako obravnavali vlom v hišo, tokrat je zlikovec ukradel nakit in lastnika oškodoval za okoli 4000 evrov.

Tudi na območju Iga je bilo vlomljeno v hišo, neznani storilec je iz nje odnesel denar, lastnika pa oškodoval za okoli 1500 evrov. Vlom v hišo so policisti obravnavali tudi na območju Murgel, še neznani storilec je po poročanju tiskovne predstavnice ljubljanske policijske uprave odtujil nakit in denar. Lastnika je oškodoval za okoli 5000 evrov.

Vlomilci so bili na delu še na območju Viča, iz hiše je neznani storilec odtujil nakit in lastnika oškodoval za okoli 900 evrov, za nekaj tisočakov pa je zlikovec oškodoval lastnika skladišča na območju Domžal, od koder je odtujil elektro material.