Policisti so mu izdali kazen v višini 3200 evrov, poglejte, kaj vse je počel

Med opravljanjem nalog v naselju Brezje so policisti v noči na torek kontrolirali voznika osebnega avtomobila audi A6 in med postopkom ugotovili, da gre za 36-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. »Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, ki ga je odklonil,« je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Novo mesto Alenka Drenik Rangus. Dodala je, da so mu neregistriran in tehnično neizpraven avto zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. »Določila Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o motornih vozilih in Zakona o voznikih za ugotovljene kršitve določajo kazen v višini 3200 evrov,« je Drenik Rangus razkrila še astronomsko kazen, ki jo bo moral nespametni voznik poravnati.