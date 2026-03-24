Policisti so roparja (35) na območju Maribora zelo hitro prijeli

Policisti PU Maribor so bili v ponedeljek obveščeni o storitvi treh kaznivih dejanj ropov v poslovne prostore na območju mesta Maribor. Takoj po prejetih obvestilih so policisti pričeli z intenzivnimi aktivnostmi za izsleditev storilca in ga neposredno po storitvi kaznivih dejanj tudi prijeli. »Na podlagi določil Zakona o kazenskem postopku je bila 35-letnemu državljanu Slovenije odvzeta prostost in odrejeno pridržanje. Trenutno še zbiramo obvestila in dokaze o navedenih kaznivih dejanjih,« je javnosti sporočila Anita Kovačič, tiskovna predstavnica PU Maribor.

Dodala je, da so tudi na območju Dornave obravnavali kaznivo dejanje premoženjske kriminalitete, in sicer vlom v gostinski lokal. Odtujena je bila gotovina, skupna materialna škoda znaša okrog 550 evrov. Policisti sedaj skušajo tudi tega storilca prijeti.