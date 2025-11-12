Policisti sporočili žalostno vest: po večdnevnem zdravljenju v bolnišnici Šempeter pri Gorici umrl 73-letnik

Galerija
PU Nova Gorica je sporočila žalostno vest. Tako so policiste Operativno-komunikacijskega centra Nova Gorica obvestili, da je za posledicami prometne nesreče, ki se je 23. oktobra 2025 zjutraj zgodila pri avtobusnem postajališču v naselju Modrej na Tolminskem, v bolnišnici umrl eden od udeležencev.
73-letni voznik osebnega avtomobila je bil takrat v prometni nesreči huje telesno poškodovan in so ga odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici, kjer je kljub prizadevanjem zdravstvenega osebja po večdnevnem zdravljenju zaradi hudih telesnih poškodb umrl.
Na cestah na Severnem Primorskem je za posledicami prometnih nesreč letos tako umrlo že pet ljudi.
