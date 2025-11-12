Policisti sporočili žalostno vest: po večdnevnem zdravljenju v bolnišnici Šempeter pri Gorici umrl 73-letnik

PU Nova Gorica je sporočila žalostno vest. Tako so policiste Operativno-komunikacijskega centra Nova Gorica obvestili, da je za posledicami prometne nesreče, ki se je 23. oktobra 2025 zjutraj zgodila pri avtobusnem postajališču v naselju Modrej na Tolminskem, v bolnišnici umrl eden od udeležencev.

Po večdnevnem zdravljenju v SB Šempeter pri Gorici umrl

73-letni voznik osebnega avtomobila je bil takrat v prometni nesreči huje telesno poškodovan in so ga odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici, kjer je kljub prizadevanjem zdravstvenega osebja po večdnevnem zdravljenju zaradi hudih telesnih poškodb umrl.

Šempetrska bolnišnica. FOTO: Bolnišnica

Na cestah na Severnem Primorskem je za posledicami prometnih nesreč letos tako umrlo že pet ljudi.