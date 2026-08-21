Policisti sporočili žalostno vest: pogrešanega so našli mrtvega

V začetku avgusta so se policisti na javnost obrnili s prošnjo za pomoč pri iskanju 45-letnika z območja Maribora. Moški je izginil približno teden dni prej, nazadnje so ga videli na območju Žabjaka v okolici Ptuja, 1. avgusta zvečer pa naj bi se gibal tudi na območju Kamnice v Mariboru. Ker ga z običajnimi metodami niso uspeli najti, so upali, da je pogrešanega morda videl kdo od občanov.

Iskanje so zdaj, slabih 14 dni pozneje, preklicali. Žal ne zato, ker bi se pogrešani vrnil domov, ampak ker so ga našli mrtvega. Kot so ob tem sporočili s Policijske uprave Maribor, smrt ni bila posledica kaznivega dejanja.