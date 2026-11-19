POVEZOVALI SO SE PREK SPLETA

Storilci si med seboj pošiljajo posnetke spolnih zlorab otrok.

Storilci spolnih zlorab otrok se povezujejo prek spleta, si izmenjujejo posnetke zlorab in celo nasvete, kako ostati skrit pred policijo, smo izvedeli na včerajšnji novinarski konferenci Policije, ki so jo pripravili ob evropskem dnevu boja proti spolni zlorabi otrok. A povezujejo se tudi organi pregona, ki jim sporočajo, da jih bodo odkrili, saj za seboj puščajo sledi. Slovenska policija je skupaj s tujimi kolegi v mednarodni operaciji Mozaik 2026 tako identificirala 48 osumljencev in doslej rešila devet otrok, žrtev spolnih zlorab. Slovenski kriminalisti so v operaciji, ki je potekala med ...