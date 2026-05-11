Policisti ustavili motorista, ki je divjal z 233 km/h, to je kazen

Gorenjski prometni policisti so v soboto nekaj po 18. uri na avtocestnem odseku Lipce-Radovljica izmerili hitrost voznika motornega kolesa s slovensko registrsko tablico, ki je močno presegel dovoljeno hitrost. V smeri Ljubljane je na odseku, na katerem je hitrost omejena na 110 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 233 kilometrov na uro. Kot so danes sporočili s Policijske postaje Kranj, je voznik motorja najvišjo dovoljeno hitrost prekoračil za 123 kilometrov na uro. Policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek. Za tak prekršek je predpisana globa v znesku 1200 evrov in devet kazenskih točk.

Kot so napovedali, bodo policisti s poostrenimi nadzori spoštovanja prometnih predpisov nadaljevali tudi v prihodnje. »Želimo dvigniti stopnjo pričakovanja med kršitelji z zavedanjem, da bodo ob storitvi prekrška kontrolirani in ustrezno sankcionirani, ter s tem doseči, da bi se vsak voznik ali udeleženec v prometu zavedal svojih dejanj in odgovornosti. S tem bi bilo prekrškov in prometnih nesreč na naših cestah veliko manj,« so poudarili na Policijski upravi Kranj.