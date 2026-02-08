Blejski policisti so bili v soboto nekaj po 10. uri obveščeni o vlomu v avtomat za sladoled na območju Bleda. Storilec je z naviranjem vrat nasilno vstopil v skrinjo za sladoled in odnesel sladoled. Nastala je materiana škoda. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

V petek nekdo kradel v trgovini na območju Lesc

Radovljiški policisti so v petek nekaj po 15. uri obravnavali tatvino artiklov v trgovini na območju Lesc. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.