IŠČEJO GA

Policisti v akciji na Bledu! Barabin vlomil v avtomat za sladoled

Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.
Simbolična fotografija. FOTO: Anja Intihar Delo
Simbolična fotografija. FOTO: Anja Intihar Delo
M. U.
 8. 2. 2026 | 11:45
 8. 2. 2026 | 11:49
0:54
Blejski policisti so bili v soboto nekaj po 10. uri obveščeni o vlomu v avtomat za sladoled na območju Bleda. Storilec je z naviranjem vrat nasilno vstopil v skrinjo za sladoled in odnesel sladoled. Nastala je materiana škoda. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

V petek nekdo kradel v trgovini na območju Lesc

Radovljiški policisti so v petek nekaj po 15. uri obravnavali tatvino artiklov v trgovini na območju Lesc. Policisti o dejanju zbirajo obvestila in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo.

