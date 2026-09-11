Policisti v Krškem našli modro gorsko kolo: ga prepoznate? (FOTO)

Policisti iščejo lastnika modrega gorskega kolesa znamke UMIT FASTER, ki so ga v četrtek našli na območju Policijske postaje Krško.

Kolo so našli v bližini naslova Cesta krških žrtev 147. Ker za zdaj ni znano, komu pripada, policisti morebitnega lastnika oziroma vse, ki bi kolo prepoznali, pozivajo, naj se jim oglasijo.

Lastnik lahko pokliče na telefonsko številko 07 492 94 00 ali se osebno zglasi na Policijski postaji Krško na naslovu Cesta krških žrtev 55 v Krškem. FOTO: Pu Nm

Lastnik lahko pokliče na telefonsko številko 07 492 94 00 ali se osebno zglasi na Policijski postaji Krško na naslovu Cesta krških žrtev 55 v Krškem. FOTO: Pu Nm

Lastnik lahko pokliče na telefonsko številko 07 492 94 00 ali se osebno zglasi na Policijski postaji Krško na naslovu Cesta krških žrtev 55 v Krškem. FOTO: Pu Nm

Lastnik lahko pokliče na telefonsko številko 07 492 94 00 ali se osebno zglasi na Policijski postaji Krško na naslovu Cesta krških žrtev 55 v Krškem.