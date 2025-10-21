Policisti v Ljubljani brutalno pretepli temnopoltega delavca? Imamo odgovor Policije (FOTO)

Po družabnih omrežjih je zaokrožil zapis neprofitne organizacije Ambasada Rog, ki je sprožil nemalo ogorčenja med spletnimi uporabniki. V njem namreč opisujejo prizore, ki jih v Sloveniji nismo vajeni in o njih večinoma poslušamo z druge strani Atlantika.

A po zapisu sodeč je problem rasnega profiliranja, kot so ga opisali v objavi, našel pot tudi k nam. Incident, ki ga opisujejo, naj bi se zgodil 11. oktobra v središču Ljubljane, kjer sta temnopolta moška, oba v Sloveniji živita že več let, obiskala gostinski lokal in se zapletla v prepir z drugim obiskovalcem.

Večje število policistov je vdrlo v prostor, kjer se sicer ni odvijal nikakršen konflikt.

Nesoglasje so menda hitro zgladila, a je nekdo v tem času že poklical policiste, sledilo pa je po besedah članov Ambasade Rog »nepričakovano, neprofesionalno in nezakonito ravnanje policistov, ki so se odzvali na klic«.

»Večje število policistov je vdrlo v prostor, kjer se sicer ni odvijal nikakršen konflikt, in ko so zagledali prvo temnopolto osebo - to je bil K, ki se je ravno odpravljal domov - so brez vprašanj planili nanj s solzivcem, ga zbili na tla in ga začeli tepsti po obrazu in glavi s pendrekom. Takoj se mu je z nosa vlila kri. Priskočili so še drugi policisti, ga vklenili in tepli naprej, dokler ni izgubil zavesti. Očividci so povedali, da so ga, potem ko je ležal na tleh, še brcali v glavo. Šele nekaj minut za tem, ko je izgubil zavest, so poklicali rešilca, ki ga je odpeljal na urgenco,« so incident opisali Rogovci.

K je sicer v Slovenijo pred slabimi štirimi leti prišel v Slovenijo iz Kameruna, je oče in delavec, star med 40 in 50 let, in nikoli ni imel težav s policijo oziroma zakonom, tako kot njegov kolega, ki je pred osmimi leti k nam prišel iz Nigerije, je medna v skupnosti, kjer živi, poznan kot solidarna, nekonfliktna in zelo priljubljena oseba. Po policijski intervenciji pa je moral kar tri dni preživeti na travmatološkem oddelku, so zapisali člani Ambasade Rog in dodali, da so policisti v lokalu vklenili tudi Nigerijca in ga odpeljali na policijsko postajo, kjer je preživel noč, naslednji dan pa so mu izstavili plačilni nalog v višini skoraj 1000 evrov, saj naj bi se v lokalu »pretepal, grozil, davil goste in žalil policiste ter se upiral aretaciji«.

»Nič od tega ni bilo res,« so dodali pri neprofitni organizaciji Ambasada Rog, kjer so že zapisali, da je bilo v lokalu v času incidenta veliko obiskovalcev, ki so zgroženo opazovali dogajanje in vpili na policiste, naj vendar prenehajo s svojim početjem. »Vsak, ki je bil takrat tam, je potrdil, da ni bilo nikakršnega pretepa med obiskovalci in da je bilo policijsko ravnanje nehumano,« so še dodali pri Ambasadi Rog, kjer napad strogo obsojajo in zahtevajo sankcije za povzročitelje.

Kaj se je omenjenega večera dogajalo v ljubljanskem lokalu, smo seveda vprašali na Policijski upravi (PU) Ljubljana, kjer so potrdili, da so bili 11. oktobra na interventno številko 113 res obveščeni, da se v enem izmed gostinskih lokalov na območju centra Ljubljane nekaj dogaja, tukaj pa se podobnost zgodbe, ki jo je objavila Ambasada Rog, tudi konča.

Zavest izgubil zaradi alkohola, ne policistov

Klicatelj je policistom namreč povedal, da v lokalu dve osebi »razbijata, se pretepata in grozita drugim osebam«, zato je bilo na kraj napotenih več policijskih patrulj.

»Po do zdaj znanih podatkih so policisti ob prihodu na kraj zaznali dve osebi, ki sta bili vidno pod vplivom alkohola, v lokalu razgrajali, vpili in se prerivali z drugimi osebami. Zaradi neupoštevanja ukazov so policisti zoper kršitelja uporabili prisilna sredstva – zoper enega sredstva za vezanje in vklepanje, zoper drugega, ki se je aktivno uprl, pa telesno silo ter sredstva za vezanje in vklepanje. Pri tem je oseba izgubila zavest, zato ji je bila najprej nudena prva pomoč, nato nujna medicinska pomoč. S kraja je bila odpeljana v UKC Ljubljana. Drugi osebi, ki je s kršitvijo kljub ukazom, naj s tem preneha, nadaljevala, je bilo odrejeno pridržanje v skladu z Zakonom o prekrških. Zoper obe osebi potekajo postopki o prekrških,« je dogodke omenjene oktobrske noči opisal tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Po do zdaj znanih podatkih so policisti ob prihodu na kraj zaznali dve osebi, ki sta bili vidno pod vplivom alkohola, v lokalu razgrajali, vpili in se prerivali z drugimi osebami.

In dodal: »Prav tako je bilo z nadaljnjim zbiranjem obvestil v zdravstveni ustanovi ugotovljeno, da je po prvih podatkih kršitelj v postopku izgubil zavest zaradi alkoholne zastrupitve oziroma opitosti, in ne kot posledico uporabe prisilnih sredstev. V dogodku je sicer utrpel lažje poškodbe.«

Kaj se je v resnici zgodilo, policisti sicer še ugotavljajo, tudi s pomočjo posnetkov nadzornih kamer, ki so jih zasegli v lokalu, da bi prišli zadevi do dna. Podrobnosti, tudi tega, ali je bila uporaba prisilnih sredstev upravičena, sicer še ne morejo pojasniti, saj je celoten postopek še vedno predmet temeljite preiskave, kljub temu pa lahko na podlagi prvih ugotovitev že ostro zavrnejo »namigovanja, da bi policisti postopali brutalno, pretepali osebe v postopku ali ravnali na kakršen koli nedovoljen način, ter da bi zoper kršitelja uporabljali plinski razpršilec ali palice«.

»Poudarjamo, da imamo v policiji vzpostavljen sistem notranje kontrole in mehanizme, s katerimi vsa morebitna odklonska ravnanja v celoti in temeljito preiščemo – tako bo v celoti in temeljito preverjen tudi konkretni postopek, na podlagi ugotovitev pa bodo izvedeni ustrezni ukrepi,« je zaključil Tomaževic.