  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KONČAL V BOLNIŠNICI

Policisti v Ljubljani brutalno pretepli temnopoltega delavca? Imamo odgovor Policije (FOTO)

V Ambasadi Rog incident ostro obsojajo in zahtevajo sankcije, na PU Ljubljana imajo drugačne informacije.
FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook Ambasada Rog
FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook Ambasada Rog
B. K. P.
 21. 10. 2025 | 17:36
5:47
A+A-

Po družabnih omrežjih je zaokrožil zapis neprofitne organizacije Ambasada Rog, ki je sprožil nemalo ogorčenja med spletnimi uporabniki. V njem namreč opisujejo prizore, ki jih v Sloveniji nismo vajeni in o njih večinoma poslušamo z druge strani Atlantika.

A po zapisu sodeč je problem rasnega profiliranja, kot so ga opisali v objavi, našel pot tudi k nam. Incident, ki ga opisujejo, naj bi se zgodil 11. oktobra v središču Ljubljane, kjer sta temnopolta moška, oba v Sloveniji živita že več let, obiskala gostinski lokal in se zapletla v prepir z drugim obiskovalcem.

Večje število policistov je vdrlo v prostor, kjer se sicer ni odvijal nikakršen konflikt.

Nesoglasje so menda hitro zgladila, a je nekdo v tem času že poklical policiste, sledilo pa je po besedah članov Ambasade Rog »nepričakovano, neprofesionalno in nezakonito ravnanje policistov, ki so se odzvali na klic«.

»Večje število policistov je vdrlo v prostor, kjer se sicer ni odvijal nikakršen konflikt, in ko so zagledali prvo temnopolto osebo - to je bil K, ki se je ravno odpravljal domov - so brez vprašanj planili nanj s solzivcem, ga zbili na tla in ga začeli tepsti po obrazu in glavi s pendrekom. Takoj se mu je z nosa vlila kri. Priskočili so še drugi policisti, ga vklenili in tepli naprej, dokler ni izgubil zavesti. Očividci so povedali, da so ga, potem ko je ležal na tleh, še brcali v glavo. Šele nekaj minut za tem, ko je izgubil zavest, so poklicali rešilca, ki ga je odpeljal na urgenco,« so incident opisali Rogovci.

K je sicer v Slovenijo pred slabimi štirimi leti prišel v Slovenijo iz Kameruna, je oče in delavec, star med 40 in 50 let, in nikoli ni imel težav s policijo oziroma zakonom, tako kot njegov kolega, ki je pred osmimi leti k nam prišel iz Nigerije, je medna v skupnosti, kjer živi, poznan kot solidarna, nekonfliktna in zelo priljubljena oseba. Po policijski intervenciji pa je moral kar tri dni preživeti na travmatološkem oddelku, so zapisali člani Ambasade Rog in dodali, da so policisti v lokalu vklenili tudi Nigerijca in ga odpeljali na policijsko postajo, kjer je preživel noč, naslednji dan pa so mu izstavili plačilni nalog v višini skoraj 1000 evrov, saj naj bi se v lokalu »pretepal, grozil, davil goste in žalil policiste ter se upiral aretaciji«.

»Nič od tega ni bilo res,« so dodali pri neprofitni organizaciji Ambasada Rog, kjer so že zapisali, da je bilo v lokalu v času incidenta veliko obiskovalcev, ki so zgroženo opazovali dogajanje in vpili na policiste, naj vendar prenehajo s svojim početjem. »Vsak, ki je bil takrat tam, je potrdil, da ni bilo nikakršnega pretepa med obiskovalci in da je bilo policijsko ravnanje nehumano,« so še dodali pri Ambasadi Rog, kjer napad strogo obsojajo in zahtevajo sankcije za povzročitelje.

Kaj se je omenjenega večera dogajalo v ljubljanskem lokalu, smo seveda vprašali na Policijski upravi (PU) Ljubljana, kjer so potrdili, da so bili 11. oktobra na interventno številko 113 res obveščeni, da se v enem izmed gostinskih lokalov na območju centra Ljubljane nekaj dogaja, tukaj pa se podobnost zgodbe, ki jo je objavila Ambasada Rog, tudi konča.

Zavest izgubil zaradi alkohola, ne policistov

Klicatelj je policistom namreč povedal, da v lokalu dve osebi »razbijata, se pretepata in grozita drugim osebam«, zato je bilo na kraj napotenih več policijskih patrulj.

»Po do zdaj znanih podatkih so policisti ob prihodu na kraj zaznali dve osebi, ki sta bili vidno pod vplivom alkohola, v lokalu razgrajali, vpili in se prerivali z drugimi osebami. Zaradi neupoštevanja ukazov so policisti zoper kršitelja uporabili prisilna sredstva – zoper enega sredstva za vezanje in vklepanje, zoper drugega, ki se je aktivno uprl, pa telesno silo ter sredstva za vezanje in vklepanje. Pri tem je oseba izgubila zavest, zato ji je bila najprej nudena prva pomoč, nato nujna medicinska pomoč. S kraja je bila odpeljana v UKC Ljubljana. Drugi osebi, ki je s kršitvijo kljub ukazom, naj s tem preneha, nadaljevala, je bilo odrejeno pridržanje v skladu z Zakonom o prekrških. Zoper obe osebi potekajo postopki o prekrških,« je dogodke omenjene oktobrske noči opisal tiskovni predstavnik PU Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Po do zdaj znanih podatkih so policisti ob prihodu na kraj zaznali dve osebi, ki sta bili vidno pod vplivom alkohola, v lokalu razgrajali, vpili in se prerivali z drugimi osebami.

In dodal: »Prav tako je bilo z nadaljnjim zbiranjem obvestil v zdravstveni ustanovi ugotovljeno, da je po prvih podatkih kršitelj v postopku izgubil zavest zaradi alkoholne zastrupitve oziroma opitosti, in ne kot posledico uporabe prisilnih sredstev. V dogodku je sicer utrpel lažje poškodbe.«

Kaj se je v resnici zgodilo, policisti sicer še ugotavljajo, tudi s pomočjo posnetkov nadzornih kamer, ki so jih zasegli v lokalu, da bi prišli zadevi do dna. Podrobnosti, tudi tega, ali je bila uporaba prisilnih sredstev upravičena, sicer še ne morejo pojasniti, saj je celoten postopek še vedno predmet temeljite preiskave, kljub temu pa lahko na podlagi prvih ugotovitev že ostro zavrnejo »namigovanja, da bi policisti postopali brutalno, pretepali osebe v postopku ali ravnali na kakršen koli nedovoljen način, ter da bi zoper kršitelja uporabljali plinski razpršilec ali palice«.

»Poudarjamo, da imamo v policiji vzpostavljen sistem notranje kontrole in mehanizme, s katerimi vsa morebitna odklonska ravnanja v celoti in temeljito preiščemo – tako bo v celoti in temeljito preverjen tudi konkretni postopek, na podlagi ugotovitev pa bodo izvedeni ustrezni ukrepi,« je zaključil Tomaževic.

Več iz teme

incidentpolicijaLjubljananasiljerasizemambasada rog
ZADNJE NOVICE
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: Sonce vstopa v znamenje Škorpijona, soočimo se s svojimi sencami

Astrološki vplivi v sredo, 22. oktobra 2025.
21. 10. 2025 | 18:00
17:42
Bulvar  |  Glasba in film
NOVOST

V Zokyjevi pesmi tudi harmonika (VIDEO)

Pevec Zoran Cilenšek je pesem Radi tebe Mare zdaj posnel še v slovenščini.
Mojca Marot21. 10. 2025 | 17:42
17:36
Novice  |  Kronika  |  Doma
KONČAL V BOLNIŠNICI

Policisti v Ljubljani brutalno pretepli temnopoltega delavca? Imamo odgovor Policije (FOTO)

V Ambasadi Rog incident ostro obsojajo in zahtevajo sankcije, na PU Ljubljana imajo drugačne informacije.
21. 10. 2025 | 17:36
17:29
Novice  |  Slovenija
TRAGEDIJA

Zaskrbljeni občan na svojem dvorišču našel mrtvo sovo! To je bil razlog (FOTO)

Pod objavo se je vsul plaz komentarjev. Ljudje so izpostavili različne, tudi nasprotujoče si trditve.
21. 10. 2025 | 17:29
17:04
Novice  |  Slovenija
GENERALKA ŽIVLJENJA

Štajerski podjetnik sredi Ljubljane uprizoril lasten pogreb (FOTO in VIDEO)

Društvo Hospic je 30-letnico delovanja zaznamovalo z generalko življenja na Trgu republike v Ljubljani, na kateri so se s simboličnim pogrebom poslovili od znane slovenske glasbenice in poslovneža.
21. 10. 2025 | 17:04
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Vadba, ki ne pozna starosti

Taj či je veščina, ki prinaša telesne, duševne in čustvene koristi.
21. 10. 2025 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

»Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Pohodništvo

Pohodni čevlji, ki so navdušili tudi športno plezalko Janjo Garnbret

Veter, dež, blato ali skalnata pot. Če imamo obute prave čevlje, smo lahko kos marsikateri pohodniški preizkušnji. In na te prisega tudi najboljša športna plezalka na svetu, Janja Garnbret.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

»Pomembno je, da otrok trenira, ker v tem uživa«

Gibanje, ki ga otroci vzljubijo danes, jih bo spremljalo vse življenje.
15. 10. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
EUROSKILLS

Kapo dol: mladi Slovenci spet pometli s konkurenco (video)

Mladi dokazujejo, da je poklicna odličnost prihodnost Evrope. Slovenci so se s tekmovanja EuroSkills 2025 na Danskem vrnili z bronom in štirimi medaljami odličnosti.
15. 10. 2025 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Organizirane kriminalne združbe že napadajo mala in srednja podjetja

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
Promo
Novice  |  Slovenija
Potniški promet

To slovensko podjetje je bilo odlikovano tudi v tujini

Prenovljene uniforme Slovenskih železnic so osvojile evropsko priznanje in najvišjo možno oceno potnikov za urejenost na delovnem mestu.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:16
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Pohodništvo

Vrhunski športniki so izbrali te športne copate

Izkušeni pohodniki vedo, da se prava kakovost pohodniške obutve pokaže šele na zahtevnih terenih.
Promo Slovenske novice15. 10. 2025 | 08:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Kaj pa, če imam premalo kosti?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Varno na poti do športnih ciljev

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 15:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je “brez sladkorja” res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Zmanjšajte stroške elektrike tudi za več kot polovico

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Obresti padajo: kaj to pomeni za vaše prihranke?

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Kaj vam telo sporoča skozi bolečino v komolcu?

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
STIL

Ura, ki presega čas: ko modni trendi srečajo umetnost

Zakaj je ura postala najlepši izraz ženskega sloga in samozavesti.
Promo Onaplus15. 10. 2025 | 10:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki