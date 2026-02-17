  • Delo d.o.o.
STOPIL PRED SODNIKA

Policisti v Logatcu ustavili avto in obnemeli! Ne boste verjeli, kam je voznik natrpal otroke

Moldavijec bo moral dve leti prebiti za zapahi, na varnost drugih se je preprosto požvižgal.
Ustavili so ga v Logatcu. FOTO: Leon Vidic
Ustavili so ga v Logatcu. FOTO: Leon Vidic
Ju. P.
 17. 2. 2026 | 06:34
4:09
A+A-

Ko so policisti v začetku januarja 2024 v Logatcu ustavili avto z madžarskimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil državljan Moldavije, so imeli kaj videti. V avto, ki je registriran za pet oseb, je namreč naložil kar 11 tujcev, ilegalnih migrantov iz Turčije. Večina je bila otrok, ki jih je prevažal na povsem neprimeren način. Dva sta sedela na tleh prtljažnika, en pred sprednjim sedežem sovoznika, štirje pa nepripeti v naročju nepripetih odraslih, ki so sedeli na zadnjih sedežih. Seveda so tihotapca prijeli in privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa je zanj odredil pripor. Okrožno sodišče v Ljubljani mu je naložilo dve leti in tri mesece zapora, ob tem pa še stransko denarno kazen 2000 evrov. Nato mu bo naša država še za tri leta odrekla gostoljubnost in ga izgnala.

Ilegalne migracije ne pomenijo zgolj izkoriščanja stiske migrantov, temveč lahko tudi resen varnostni problem države.

S takšno sodbo nista bila zadovoljna ne obramba, ki je zahtevala nižjo kazen, ne tožilstvo, ki je predlagalo dveinpolletno zaporno kazen. Čeprav pritožbi nista utemeljeni, je sodišče po uradni dolžnosti tihotapcu nekoliko znižalo kazen, saj je v prvostopenjski sodbi ugotovilo napake, na katere zagovornik ni opozoril. Tihotapec je bil namreč obsojen, ker naj bi dejanje storil v hudodelski združbi. Očitek obtožbe se je glasil, da je šlo za vnaprej organizirano storitev transporta tujcev iz Turčije do Bosne in Hercegovine prek Hrvaške in Slovenije do ciljnih držav, ki sta bili Nemčija oziroma Italija. Pri tem je sodelovalo več oseb, pot iz Turčije je vsako družino stala najmanj 5000 evrov.

2 LETI MORA prebiti za zapahi.

A, kot so med drugim opozorili višji sodniki, je v okviru hudodelske združbe pomembna povezava, ki zahteva ustrezno organizirano delitev vlog in v določenem obsegu vnaprejšnje načrtovanje dejavnosti in koordinacijo. A v opisu kaznivega dejanja ni bilo to z ničimer konkretizirano – denimo, da bi tujce pobral na točno dogovorjenem kraju ob točno dogovorjenem času v dogovoru s kakšnim drugim članom združbe. Tožilstvo se je za višjo kazen zavzelo, ker je menilo, da je voznik tujce prevažal v nevarnih pogojih. A, kot je višje sodišče opozorilo na že izoblikovano sodno prakso, je v teh primerih mišljena konkretna nevarnost, torej kadar storilec prevaža tujce v nehumanih in nezdravih okoliščinah in so zaradi načina prevoza njihova življenja v vsakem trenutku ogrožena. Tudi vrhovno sodišče je že zavzelo stališče, da tudi vožnja v prtljažniku ob odsotnosti drugih okoliščin, kot so pomanjkanje zraka, večje število tujcev ali nevarna vožnja, ne pomeni konkretne nevarnosti, temveč le hipotetično možnost nastanka poškodbe.

Resen varnostni problem

Da je otroke naložil v prtljažnik, pa je lahko oteževalna okoliščina. Sodniki so namreč po drugi strani zavrnili argumente zagovornika, ki se je ob predlogu nižje kazni zavzel tudi, da obtoženca ne bi izgnali iz države. »Ilegalne migracije, s katerimi se srečuje naša država, ne pomenijo zgolj izkoriščanja stiske migrantov, ki so pogosto podvrženi ekonomskemu izkoriščanju in lahko postanejo lahek plen kriminalcev, temveč lahko pomenijo tudi resen varnostni problem države, ki ima vpliv na kakovost življenja in dela državljanov, saj so migranti večinoma neznane osebe neznanega izvora, ki so v državo vstopile ilegalno,« so poudarili višji sodniki. Glede na okoliščine prevoza pa je mogoče sklepati na osebnost obtoženca, ki se ni oziral na izkoriščanje tujcev in njihovo varnost pri prevozu, so dodali. In ker je brez zaposlitve in brez sredstev za preživljanje, je utemeljeno tudi sklepanje, da bo za svoje preživetje ponovil isto kaznivo dejanje, še menijo sodniki. Glede na olajševalne in obteževalne okoliščine sodišče druge stopnje ocenjuje, da je primerna in pravična kazen dve leti zapora.

Ko so ga ujeli, so ga strpali za rešetke. FOTO: Jure Eržen
Ko so ga ujeli, so ga strpali za rešetke. FOTO: Jure Eržen

06:17
Novice  |  Slovenija
RAZBURJENI OBČANI

Dovolj imajo smradu, krokarjev in podgan

Krajani Rogaške Slatine so hoteli slišati, da širitve deponije ne bo, a so dobili odgovor, da je bilo to sprejeto že pred šestimi leti.
Špela Kuralt17. 2. 2026 | 06:17
06:00
Bulvar  |  Suzy
MEH NA MAH

Pevec tega ansambla Banovšek pozimi rad pobegne. Razkrivamo kam (Suzy)

Rok Zbičajnik igra več instrumentov in pogosto moderira koncerte. Kot otrok je rad pel in nastopal, zato ne preseneča, da mu je glasba hitro prirasla k srcu. Kljub dolgoletnim izkušnjam ta ostaja njegov hobi, saj ima redno službo, poleg tega se trudi biti predan mož in oče.
17. 2. 2026 | 06:00
06:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Po prerokbi Babe Vange naj bi tri znamenja čakale najtežje življenjske preizkušnje

Preverite, komu naj bi zvezde namenile najmanj sreče.
17. 2. 2026 | 06:00
05:41
Lifestyle  |  Astro
ZNANILCI SPREMEMB

To prinaša sončev kolobarjasti mrk

Mrki so zelo pomembni družbeno ali osebno, v odnosu z natalno karto.
Joy Lotos17. 2. 2026 | 05:41
05:11
Novice  |  Slovenija
PUST

Karnevalska povorka na Ptuju pritegnila tudi znane obraze

To mesto vsako leto zaživi v ritmu zvoncev, mask in stoletne tradicije.
Marko Pigac17. 2. 2026 | 05:11
05:00
Novice  |  Slovenija
IZVIRNI VAŠČANI

Noro! Poglejte, kako so se v Dolenji vasi poklonili šampionki Niki Prevc (FOTO)

Nika Prevc, ki je dobila olimpijske medalje vseh barv, je že doma, a slavju se še ne more prepustiti.
Drago Perko17. 2. 2026 | 05:00

