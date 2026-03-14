VLOMI

Policisti v okolici Ljubljane prijeli več vlomilcev, enega zadržal tudi občan

Vlom v bencinski servis v Medvodah, hišo v Šiški in stanovanjsko hišo v Kočevju so policisti razrešili z hitrim posredovanjem.
Vlomilce so prijeli na kraju dogodka ali kmalu po vlomu. FOTO: Getty Images

Vlomilce so prijeli na kraju dogodka ali kmalu po vlomu. FOTO: Getty Images

Lastnika sta oškodovala za okoli 5000 evrov. FOTO: Pu Ljubljana

Lastnika sta oškodovala za okoli 5000 evrov. FOTO: Pu Ljubljana

Ukradla sta več tobačnih izdelkov. FOTO: Pu Ljubljana

Ukradla sta več tobačnih izdelkov. FOTO: Pu Ljubljana

Vlomilce so prijeli na kraju dogodka ali kmalu po vlomu. FOTO: Getty Images
Lastnika sta oškodovala za okoli 5000 evrov. FOTO: Pu Ljubljana
Ukradla sta več tobačnih izdelkov. FOTO: Pu Ljubljana
I. R.
 14. 3. 2026 | 14:45
 14. 3. 2026 | 15:15
Na Policijski upravi Ljubljana so marca obravnavali nepovezane primere vlomov. V okviru uspešnih preiskav in zbiranja obvestil so osumljence v nekaterih primerih prijeli že na kraju dogodka ali kmalu po storitvi kaznivega dejanja.

V ponedeljek, 2. marca, v večernem času se je sprožilo več alarmov na bencinskem servisu na območju Medvod. Policisti so se takoj odpravili na kraj dogodka ter že na poti proti bencinskemu servisu opazili osebi, za kateri se je izkazalo, da sta povezani z vlomom. Ogledali so si kraj kaznivega dejanja, z zbranimi obvestili in opravljenim postopkom z osumljenima so ugotovili, da sta iz prodajalne ukradla več tobačnih izdelkov in lastnika oškodovala za okoli 5000 evrov.

»Na podlagi določil zakona o kazenskem postopku je bilo zoper 25- in 21-letnika odrejeno pridržanje. V nadaljevanju je bila na podlagi prejete odredbe sodišča opravljena tudi hišna preiskava pri osumljencih; policisti so našli in zasegli odtujene predmete ter jih vrnili lastniku, pridržanje je bilo po naročilu tožilstva odpravljeno,« so sporočili. Kot so dodali, nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine in bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo.

Lastnika sta oškodovala za okoli 5000 evrov. FOTO: Pu Ljubljana
Lastnika sta oškodovala za okoli 5000 evrov. FOTO: Pu Ljubljana

Sodelavec osumljene 28-letne hrvaške državljanke je pobegnil, policisti ga še iščejo.

Plen skrila v torbico

Dan pozneje so jih okoli 16. ure obvestili o vlomu v večstanovanjsko hišo na območju Šiške. Na kraju dogodka je občan do prihoda policistov zadržal osumljenko. Policisti so ugotovili, da gre za 28-letno državljanko Hrvaške in da je med begom odvrgla torbico, v kateri so bili ukradeni denar, predmeti in pripomočki za vlamljanje. Drugi osumljenec je pobegnil, policisti ga še iščejo.

Ukradeno so možje postave zasegli in vrnili oškodovancu. »Ob tem se zahvaljujemo občanu, ki je s svojo prisebnostjo na kraju dogodka zadržal osumljenko do prihoda policistov in s tem omogočil hitro in učinkovito ukrepanje pri obravnavi kaznivega dejanja. Njegovo ravnanje je bilo pomemben prispevek k varnosti skupnosti,« dodajajo.

Ukradla sta več tobačnih izdelkov. FOTO: Pu Ljubljana
Ukradla sta več tobačnih izdelkov. FOTO: Pu Ljubljana

Oba osumljenca za vlom v Kočevju sta bila v preteklosti že obravnavana za premoženjska kazniva dejanja.

V sredo, 11. marca, pa so uniformiranci okoli 19.30 obravnavali vlom v stanovanjsko hišo na območju Kočevja. »Na kraj dogodka je bilo napotenih več policijskih patrulj, policisti so v hiši prijeli dva osumljenca. Po do zdaj zbranih obvestilih sta 19-letni in mladoletni osumljenec vlomila v stanovanjsko hišo ter poskušala odtujiti več različnih predmetov, a so jima policisti to preprečili.«

Na podlagi določil zakona o kazenskem postopku je bilo zanju odrejeno pridržanje. Oba osumljenca sta bila v preteklosti že obravnavana za premoženjska kazniva dejanja. Tudi v tem primeru policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o okoliščinah kaznivega dejanja in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

PU LjubljanavlompolicijakrajatatvinaLjubljanakaznivo dejanjepolicistitatovi
