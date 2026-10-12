Policisti v Radovljici prijeli 58-letnika: poglejte, kaj vse so našli pri njem (FOTO)

Radovljiški policisti so v četrtek popoldne na Cankarjevi ulici obravnavali 58-letnega moškega, pri katerem so našli sumljivo prašnato snov in denar, za katerega sumijo, da izvira iz prodaje prepovedanih drog. Sledila je hišna preiskava, ki je razkrila še precej več. Moški je zdaj v priporu, grozi pa mu do deset let zapora.

Med postopkom so mu zasegli aluminijast zavitek z rjavo prašnato snovjo in denar, za katerega sumijo, da ga je pridobil s prodajo prepovedanih drog. Moškemu so odvzeli prostost in odredili pridržanje, kriminalistična preiskava pa se je nadaljevala.

Doma so mu našli heroin in kokain. FOTO: PU Kranj

Med hišno preiskavo odkrili heroin in kokain

Na podlagi zbranih obvestil in odredbe pristojnega sodišča so policisti pri osumljencu opravili hišno preiskavo. Med njo so našli in zasegli več kot 70 gramov heroina, približno gram kokaina in manjšo količino konoplje. Zasegli so tudi druge snovi, za katere sumijo, da gre za prepovedane droge.

FOTO: PU Kranj

Preiskovalna sodnica ga je poslala v pripor

Policisti so 58-letnika v soboto, 10. oktobra, s kazensko ovadbo privedli pred dežurno preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Kranju. Osumljen je kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Preiskovalna sodnica je na predlog dežurnega državnega tožilca Okrožnega državnega tožilstva v Kranju zanj odredila sodni pripor.

Če bo za očitano kaznivo dejanje spoznan za krivega, mu po prvem odstavku 186. člena Kazenskega zakonika grozi od enega do desetih let zapora.