Policisti v šoku! Mladoletnika ustavili v Kerinovem Grmu, vse to je bilo zelo narobe

V ponedeljek okoli 15.30 so policisti PP Krško med opravljanjem nalog v Kerinovem Grmu ustavili voznika osebnega avtomobila Hyundai atos, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Ugotovili so, da je za volanom mladoletnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, mu zasegli avtomobil in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kršiteljica pod vplivom prepovedanih drog

Policisti PPP Novo mesto pa so med kontrolo prometa v Prečni nekaj pred 11. uro zaradi nezanesljive vožnje ustavljali voznico osebnega avtomobila Volkswagen polo. Kršiteljica znakov policistov ni upoštevala in je nadaljevala z vožnjo proti Straži, kjer so jo ustavili. Zaradi suma vožnje pod vplivom prepovedanih drog so ji odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost drog. Odredili so ji strokovni pregled, ki ga je odklonila. 34-letni kršiteljici so odvzeli prostost in jo odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov ji bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.