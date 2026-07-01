Policisti v Žabjaku našli naboje in kadaver z rogovi, Amadej: »Ne bom priznal krivde«

SPET NA SODIŠČU

Amadej Kovačič, že kaznovan zaradi poskusa uboja, tokrat na sodišču zaradi streliva.

Ko so policisti pred slabim letom, bil je 25. september lani, zaradi nasilništva opravili hišno preiskavo pri Amadeju Kovačiču, so kakšnih 30 metrov od hiše obtoženega med zloženimi lesenimi tramovi našli večjo količino nabojev, pokritih s polivinilasto folijo. Štiriintridesetletni Kovačič je sicer razlagal, da naboji niso njegovi in da ne ve, od kod so prišli, je pa dopustil možnost, da jih je kdaj prijel v roke. A možje v modrem so dali naboje z embalažo vred v analizo in na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju so ugotovili, da je Kovačičeva zelo verjetno ena od komponent mešanice biološke ...