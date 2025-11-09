Policisti z bombometom nad množico, sodnik: »Vi niste kriminalci«

ZANIKALI KRIVDO

Policisti so se znašli na zatožni klopi zaradi uporabe kemičnega solzivca med protesti. V množico v središču Ljubljane so ga izstrelili 5. oktobra 2021.

»V očeh vam vidim, kako se počutite. Tu niste kot obdolženci v drugih kazenskih postopkih. Sodišče ne bo dovoljevalo, da vas kdor koli kakor koli ocenjuje ali podcenjuje s kriminalci. Vi niste kriminalci.« Tako je četverico policistov, Gregorja Sukoviča, Petra Kovača, Roka Jermana in Vojka Mlakarja, včeraj nagovoril ljubljanski okrajni sodnik Marko Beovič. Da naj se jih ne označuje za kriminalce, je kasneje poudaril tudi novinarjem. Ter jih podučil o posebnostih postopka za izdajo kaznovalnega naloga, ki so ga bili isti policisti že deležni, a ker so predlaganim pogojnim kaznim takrat ...