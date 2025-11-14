Policisti zasegli skoraj 600 sadik konoplje! A to še ni bilo vse

V tem tednu so policisti na območju Policijske postaje (PP) Lenart in Policijske postaje Ptuj izvedli dve hišni preiskavi, pri tem pa med drugim našli prirejen prostor za gojenje prepovedane droge in zasegli večje število sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo. V enem primeru so zasegli še orožje, je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Maribor Anita Kovačič.

Grozi zaporna kazen

V ponedeljek so policisti PP Ptuj na podlagi odredbe ptujskega sodišča potrkali na vrata 35-letniku iz Maribora, ki sicer živi v okolici Ptuja. V njegovem domu so odkrili prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje in v njem 378 sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo. Sadike so zasegli, prav tako so zasegli pripomočke za gojenje.

»Osumljenec je bil v četrtek zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, priveden k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča na Ptuju, ki je zoper njega odredil pripor,« je dodala Anita Kovačič.

Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora od enega do desetih let.

Tudi v okolici Lenarta

V torek so hišno preiskavo uspešno izvedli tudi policisti PP Lenart. Ti so na podlagi odredbe mariborskega sodišča opravili hišno preiskavo v okolici Lenarta, v kateri je živel 44-letni moški. Zasegli so približno 500 gramov posušenih rastlinskih delcev, 198 stebel sadik, za katere sumijo, da gre za prepovedano drogo konopljo, pa tudi dve lovski puški, za kateri osumljeni ni imel izdanega orožnega lista oziroma dovoljenja za nabavo.

»Zoper osumljenega bo podana kazenska ovadba na pristojno Okrožno državno tožilstvo v Mariboru zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog, uveden bo tudi prekrškovni postopek zaradi kršitve določil Zakona o orožju,« je pojasnila tiskovna predstavnica PU Maribor.