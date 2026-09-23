Policistom v roke s polnim prtljažnikom mamil

Policija avstrijske Koroške je že pred časom v letnem poročilu ugotavljala, da je to območje zaradi zemljepisne lege stranski krak zloglasne balkanske poti za mamila ter druge nezakonite tovore: »Pri tem je tako tranzitno območje kot ciljna destinacija za mamila, ki jih prek Slovenije tihotapijo na Koroško.« Prvo kontrolno točko za karavanškim predorom pogosto postavijo pripadniki avtocestne policije iz Beljaka, in ti so bili pri svojem lovu znova uspešni.

Pri tem je tako tranzitno območje kot ciljna destinacija za mamila, ki jih prek Slovenije tihotapijo na Koroško.

Zdaj obveščajo, da so že pred desetimi dnevi med izvajanjem prometnega nadzora za predorom izločili vozilo s slovenskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 49-letni Slovenec. Po dodatnem pojasnilu avstrijske policije gre za rojenega Ljubljančana, ki pa že dlje živi na avstrijskem Koroškem. Beljaški možje postave so nato v prtljažniku našli dve vrečki, v katerih je bilo skupaj pol kilograma kokaina, ter pet vakuumsko zapakiranih zavitkov, v vsakem izmed njih pa kilogram konoplje.

Tukaj se je pot Ljubljančana končala, svoje bivanje na avstrijski strani Karavank pa bo nadaljeval v celovškem priporu, kamor je bil poslan na zahtevo državnega tožilstva. V celovškem priporu sta že dva 30-letnika, ki so ju prejšnji mesec prijeli z ducatom kilogramov konoplje v kartonski škatli avtomobilskega prtljažnika, ter 35-letni Ljubljančan, ki je julija neuspešno tihotapil 900 gramov heroina in kokaina. Že januarja pa so tja poslali 41-letnega Ljubljančana brez vozniškega dovoljenja z okoli 13 kilogrami konoplje; vsem pripornikom je skupno, da so jih prijeli takoj za Karavankami.