Poljak na Bledu zapeljal na nasprotni pas in čelno trčil v avto z otrokom

V soboto okoli 10. ure se je na cesti med Bohinjem in Bledom zgodila prometna nesreča, v kateri so se poškodovale štiri osebe, med njimi tudi otrok. Po doslej zbranih podatkih je bil za nesrečo odgovoren 28-letni državljan Poljske, ki je vozil iz smeri Bohinja proti Bledu. V desnem ovinku je iz za zdaj še neznanega razloga zapeljal na nasprotno smerno vozišče. Takrat je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal drug voznik. Vozili sta trčili čelno, zaradi silovitosti trčenja pa so morali na pomoč priskočiti tako reševalci kot gasilci.

V poljskem avtomobilu sta se poškodovala 28-letni voznik in njegova sopotnica. Lažje poškodbe sta utrpela tudi voznik drugega avtomobila in otrok, ki je sedel na zadnjem sedežu. Otrok je bil v času nesreče pravilno pripet v otroškem varnostnem sedežu. Vsem poškodovanim so zdravstveno pomoč najprej nudili na kraju nesreče, nato pa so jih z reševalnimi vozili odpeljali v Splošno bolnišnico Jesenice. Po doslej znanih podatkih nihče od udeleženih ni utrpel hujših poškodb.

Na kraju so posredovali tudi gasilci, policisti pa so opravili ogled in zbrali prve informacije o okoliščinah nesreče. Povzročitelju so izdali globo. Zaradi policijskega ogleda in posredovanja interventnih služb je bil promet na cesti v času obravnave nesreče oviran.

Turisti ne poznajo naših cest

Policija ob takšnih nesrečah posebej opozarja, da je treba hitrost vedno prilagoditi razmeram na cesti in predvsem poteku vozišča. Na cestah z več ovinki, kakršna je tudi povezava med Bohinjem in Bledom, lahko že nekoliko previsoka hitrost povzroči izgubo nadzora nad vozilom in nevaren zdrs na nasprotni vozni pas. Hkrati je to priljubljena pot tako za turiste, kot tudi za motoriste, Voznike zato pozivajo k previdni vožnji, upoštevanju omejitev hitrosti in zadostni varnostni razdalji, še posebej pa opozarjajo, naj pri vožnji v ovinkih ne precenjujejo svojih sposobnosti oziroma zmogljivosti vozila.