Polje pri Račah prelil z gnojevko in ubil tisoč kilogramov rib! Zdaj mu grozi zapor

Mariborski policisti so na tamkajšnje tožilstvo zaradi suma kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja podali kazensko ovadbo zoper osumljenega za avgustovsko onesnaženje enega od pritokov akumulacijskega jezera Požeg v Račah, po katerem je prišlo do večjega pogina rib, med drugim tudi v bližnjih gojitvenih ribnikih.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Maribor, so bili o dogodku obveščeni 3. avgusta, takoj zatem so opravili ogled in pregled območja, da bi ugotovili, kje je prišlo do izliva snovi. Preiskava je potekala tudi v smeri morebitnega suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja. Na kraju so bili tudi gasilci in druge službe, ki so skušale omejiti širjenje snovi in nastalo škodo.

Po zaključeni preiskavi so kriminalisti ugotovili, da je do onesnaženja vode in posledično pogina okoli tisoč kilogramov rib prišlo zaradi izlitja gnojevke na polje ob vodnem viru, zaradi česar je nastala materialna škoda v višini okoli 8000 evrov, so še sporočili s policije.

Za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja je zagrožena kazen z zaporom do osmih let, če je dejanje storjeno iz malomarnosti, pa storilcu grozi denarna kazen ali zapor do dveh let.