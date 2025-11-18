Polomljena slovenščina, lažne kriptomenjalnice in milijoni škode: goljufi letos odnesli že 33 milijonov evrov

EN SAM KLIK JE LAHKO PREVEČ

Ob mednarodnem tednu ozaveščanja o prevarah so spregovorili strokovnjaki. Na limanice se ne ujamejo le neizobraženi in računalniško nepismeni.

Osrednji dogodek letošnjega mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah, ki traja do sobote, je potekal včeraj v predstavitvenem prostoru Triglav Lab v Ljubljani. Gostitelji iz Zavarovalnice Triglav so na razpravo o izzivih ter rešitvah prevar v digitalni dobi povabili gostujoče strokovnjake, da so osvetlili izzive zavarovalniških ter drugih prevar v digitalnem okolju v letošnjem letu. Pri tem seveda niso mogli mimo umetne inteligence (UI), ki vpliva tako na prevare kot njihovo razkrivanje. Lani je policija dobila več kot 2000 prijav, škode je bilo za 31 milijonov evrov, letos je je še več, ...