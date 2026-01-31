  • Delo d.o.o.
VOZILO JE BILO ZASEŽENO IN BO VRNJENO LASTNIKU

Pomurski policisti odkrili v Franciji ukradeno vozilo (FOTO)

Vrednost vozila je okrog 15.000 evrov.
Ukradeno vozilo je vrnjeno lastniku v Francijo FOTO: PU Murska Sobota
Ukradeno vozilo je vrnjeno lastniku v Francijo FOTO: PU Murska Sobota
O. B.
 31. 1. 2026 | 07:53
 31. 1. 2026 | 07:53
0:56
Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v minulem tednu na na pomurski avtocesti A5 v smeri Republike Madžarske zaustavili in kontrolirali osebni avtomobil znamke Toyota. Vozilo, na katerem so bile nameščene francoske registrske tablice, je vozil državljan Romunije. Pri podrobnejši kontroli vozila in listin je bilo ugotovljeno, da je bilo slednje v mesecu avgustu 2025 odtujeno v Franciji. Vozilo je bilo zaseženo in bo vrnjeno lastniku.

Zoper voznika bo na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja po 217. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Vrednost vozila je okrog 15.000 evrov.

policijaMurska SobotaFrancijaukradeno vozilo
Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
