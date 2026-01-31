Pomurski policisti odkrili v Franciji ukradeno vozilo (FOTO)

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Murska Sobota so v minulem tednu na na pomurski avtocesti A5 v smeri Republike Madžarske zaustavili in kontrolirali osebni avtomobil znamke Toyota. Vozilo, na katerem so bile nameščene francoske registrske tablice, je vozil državljan Romunije. Pri podrobnejši kontroli vozila in listin je bilo ugotovljeno, da je bilo slednje v mesecu avgustu 2025 odtujeno v Franciji. Vozilo je bilo zaseženo in bo vrnjeno lastniku.

Zoper voznika bo na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podana kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja prikrivanja po 217. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Vrednost vozila je okrog 15.000 evrov.