Ponižujoči posnetki iz doma pri Sevnici: negovalka poniževala nemočne oskrbovanke, službo pa obdržala

Enota v Artu pri Studencu v občini Sevnica, ki deluje v okviru Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, je namenjena institucionalnemu varstvu in oskrbi odraslih oseb s posebnimi potrebami, med njimi tudi oseb z motnjami v duševnem razvoju in dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju. Prav te ranljive stanovalke naj bi po navedbah očividk postale tarča neprimernega ravnanja 42-letne zaposlene. Ta naj bi jih dalj časa snemala s telefonom, ponižujoče posnetke pa nato pošiljala drugim. Po navedbah prič naj bi jih predvajala tudi na veselicah in ob drugih priložnostih ter se ob tem norčevala iz oskrbovank. Posnetki, ki so prišli v uredništvo, prikazujejo stanovalke v položajih, v katerih zaradi svojih težav ne razumejo povsem dogajanja in se ne morejo ustrezno braniti pred ravnanjem zaposlene.

Direktorica DUO Impoljca Darja Cizelj je pojasnila, da so bili v zavodu že leta 2024 seznanjeni z naznanitvijo o obstoju videoposnetkov. Na pristojne organe so se obrnili po tem, ko jih je na posnetke opozoril ožji družinski član zaposlene. Primer so prijavili policiji in Informacijskemu pooblaščencu, opravili razgovore z zaposleno in njeno neposredno vodjo ter obvestili svojce stanovalcev. Zaposlena je prejela opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, vendar je službo obdržala. Vodstvo je pojasnilo, da so izvedli tudi dodatna usposabljanja o varstvu osebnih podatkov ter sestanke, na katerih so zaposlene ponovno opozorili na prepoved snemanja in posredovanja posnetkov stanovalcev. Direktorica je poudarila, da v zavodu ne dopuščajo neprimernega, ponižujočega ali nedostojnega ravnanja z oskrbovanci.

Zaposlena je prejela opozorilo pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, vendar je službo obdržala. FOTO: Dejan Javornik

Ovadbo so zavrgli zaradi okoliščin, ki izključujejo pregon, saj oškodovanca oziroma njuni svojci ali skrbniki niso podali potrebnega predloga za pregon.

Policija potrdila kazensko ovadbo

Na Policijski upravi Novo mesto so potrdili, da so policisti Policijske postaje Sevnica zoper 42-letno osumljenko na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja neupravičenega slikovnega snemanja. Okrožno državno tožilstvo v Krškem je leta 2024 prejelo ovadbo zaradi suma dveh kaznivih dejanj neupravičenega slikovnega snemanja. Ovadbo so zavrgli zaradi okoliščin, ki izključujejo pregon, saj oškodovanca oziroma njuni svojci ali skrbniki niso podali potrebnega predloga za pregon. Iz odgovora tožilstva izhaja, da sta bila takrat obravnavana dva posnetka, medtem ko jih uredništvo hrani tri.

V Kopru zaradi fotografiranja izredni odpovedi

Podoben primer so letos obravnavali tudi v Centru starejših Koper. Tam sta negovalka in medicinska sestra zaradi fotografiranja prejeli izredno odpoved delovnega razmerja in kazensko ovadbo, o kateri koprsko tožilstvo še ni odločilo. Vodstvo DUO Impoljca je ob tem zagotovilo, da bodo vsako novo konkretizirano naznanitev obravnavali skrbno in v okviru svojih zakonskih pristojnosti ustrezno ukrepali. Zaposlena, na katero se nanaša primer, za Slovenske novice ni želela dati izjave.