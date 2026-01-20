Ponoči iz kleti izginilo 40 kilogramov zamrznjenega mesa, prijeli 45-letnika iz Brezja

Policisti so na območju Policijske uprave Novo mesto med 16. in 19. januarjem 2026 posredovali v 168 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 570 klicev. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, vlomov in tatvin.

Policisti prijeli tatova goriva

17. 1. okoli 21.30 so bili policsti obveščeni o sumljivem ravnanju neznancev na parkirnem prostoru na območju Grma, kjer se je nahajalo več tovornih vozil. Na kraj so bili takoj napoteni policisti s širšega območja in trebanjski policisti so izsledili in prijeli dva osumljenca, ki sta poskušala pobegniti. Ugotovljeno je bilo, da sta vlomila v rezervoar tovornega vozila in iztočila gorivo. Ukradeno gorivo so zasegli in vrnili oškodovancu. Zoper 33-letnega in 30-letnega osumljenca bodo uvedli prekrškovni postopek.

Prijeli tatu mesa

V noči na 18. 1. je v Mirni Peči nekdo iz odklenjene kleti stanovanjske hiše odtujil okoli 40 kg zamrznjenega mesa in več drugih živil. Policisti PP Novo mesto so se takoj po prejemu obvestila o tatvini odzvali in pričeli z aktivnostmi za izsleditev storilca. Ugotovili so, da je za tatvino odgovoren 45-letni moški iz Brezja. Zasegli so mu ukradene predmete in jih vrnili oškodovanki. Zoper 45-letnega osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

S strehe objekta na Turkovi ulici v Novem mestu je med 14. 1. in 17. 1. nekdo odtujil bakrene žlebove. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1.000 evrov.

V noči na 17. 1. je na dvorišču stanovanjske hiše v Dobruški vasi neznanec vlomil v avtomobil in iz predala odtujil bančno kartico.

V Krškem je 17. 1. med 18. in 19.40 nekdo izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in iz odklenjene stanovanjske hiše odtujil denar in ročno uro. Kriminalisti so opravili ogled, zavarovali najdene sledi in nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca, sporočajo s PU Novo mesto.