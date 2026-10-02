Ponoči rop v Novem mestu: žensko poškropil s solzivcem in odnesel denar

Na območju Policijske uprave Novo mesto so policisti obravnavali dva neprijetna dogodka. V Črnomlju je mlajša ženska občanki iz rok iztrgala denarnico, v Novem mestu pa je neznanec vlomil v stanovanjsko hišo, oškodovanko poškropil s solzivcem in odnesel 450 evrov.

Policisti PP Črnomelj so bili ob 12.12 obveščeni o drzni tatvini v Črnomlju. Mlajša ženska je pristopila do občanke in jo prosila za denar. Ko ji je občanka želela dati pet evrov, ji je osumljenka iz rok iztrgala denarnico, v kateri so bili gotovina in osebni dokumenti, ter pobegnila.

Policisti so osumljenko pozneje identificirali in ji odvzeli prostost. Zaradi suma kaznivega dejanja tatvine nadaljujejo zbiranje obvestil.

V hišo vlomil sredi noči in uporabil solzivec

Še precej bolj nasilno je bilo ponoči na območju Brezovega Loga v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ob 1.56 obravnavali roparsko tatvino.

Po navedbah policije je storilec vlomil v stanovanjsko hišo, nato pa proti oškodovanki uporabil solzivec. Iz hiše je odnesel 450 evrov gotovine.

Ženska je zaradi učinkov solzivca potrebovala zdravniško pomoč, ki so ji jo nudili na urgentnem centru v Novem mestu. Policisti so opravili ogled kraja, preiskava dogodka pa se nadaljuje.