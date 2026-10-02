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PU NOVO MESTO

Ponoči rop v Novem mestu: žensko poškropil s solzivcem in odnesel denar

Ženska je zaradi učinkov solzivca potrebovala zdravniško pomoč, ki so ji jo nudili na urgentnem centru v Novem mestu.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ui
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ui
M. U.
 2. 10. 2026 | 10:35
 2. 10. 2026 | 10:35
1:40
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Na območju Policijske uprave Novo mesto so policisti obravnavali dva neprijetna dogodka. V Črnomlju je mlajša ženska občanki iz rok iztrgala denarnico, v Novem mestu pa je neznanec vlomil v stanovanjsko hišo, oškodovanko poškropil s solzivcem in odnesel 450 evrov.

Policisti PP Črnomelj so bili ob 12.12 obveščeni o drzni tatvini v Črnomlju. Mlajša ženska je pristopila do občanke in jo prosila za denar. Ko ji je občanka želela dati pet evrov, ji je osumljenka iz rok iztrgala denarnico, v kateri so bili gotovina in osebni dokumenti, ter pobegnila.

Policisti so osumljenko pozneje identificirali in ji odvzeli prostost. Zaradi suma kaznivega dejanja tatvine nadaljujejo zbiranje obvestil.

V hišo vlomil sredi noči in uporabil solzivec

Še precej bolj nasilno je bilo ponoči na območju Brezovega Loga v Novem mestu. Policisti PP Novo mesto so ob 1.56 obravnavali roparsko tatvino.

Po navedbah policije je storilec vlomil v stanovanjsko hišo, nato pa proti oškodovanki uporabil solzivec. Iz hiše je odnesel 450 evrov gotovine.

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Kaos med filmsko projekcijo na Lentu, solzivec dosegel polno dvorano gledalcev

Ženska je zaradi učinkov solzivca potrebovala zdravniško pomoč, ki so ji jo nudili na urgentnem centru v Novem mestu. Policisti so opravili ogled kraja, preiskava dogodka pa se nadaljuje.

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