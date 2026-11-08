Ponoči v Domžalah poškodovali kar 31 avtomobilov! Občan opazil, kaj tri mlajše osebe počnejo

Policisti so bili v nedeljo, 8. novembra, nekaj po 2. uri zjutraj obveščeni o poškodovanju več vozil v središču Domžal. Po doslej zbranih podatkih naj bi tri mlajše osebe s fizično silo poškodovale skupno 31 vozil.

Občan zadržal enega od osumljencev

Kaznivo dejanje je opazil občan, ki je nemudoma ukrepal. Do prihoda policistov je na kraju zadržal enega od mladoletnih osumljencev, preostala dva pa policija še išče.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo preiskavo kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. S policije so se posebej zahvalili pogumnemu občanu, ki je s svojim posredovanjem pomembno prispeval k preiskavi. Njegovo dejanje bo lahko pomagalo tudi številnim oškodovancem pri uveljavljanju povračila nastale škode.