PRIJET STORILEC ROPA

Ponoči v prestolnici dva napadla mimoidočega in ga oropala, eden že v rokah policije

Policija opozarja, naj bodo ljudje v nočnem času posebej pozorni na okolico in naj se izogibajo slabo osvetljenim in odročnim območjem.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen/Delo
A. G.
 5. 5. 2026 | 17:33
Na območju središča Ljubljana je sinoči nekaj pred polnočjo prišlo do ropa. Policisti so po hitrem posredovanju že izsledili osumljenca in mu odvzeli ukradene predmete. Po doslej zbranih informacijah se je oškodovanec sprehajal po mestu, ko sta do njega pristopila dva mlajša moška. Eden izmed njiju mu je zagrozil in od njega zahteval denar ter mobilni telefon. Oškodovanec mu je predmete izročil, nato pa o dogodku obvestil policijo.

Policisti so kmalu po prijavi izsledili storilca – mladoletnega državljana Slovenije. Pri njem so našli odtujene predmete, jih zasegli in vrnili oškodovancu. Preiskava še poteka, policisti zbirajo dodatne informacije in bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Nasveti policije ob ropu

Policija ob tovrstnih dogodkih svetuje:

  • Ne upirajte se napadalcu, saj lahko to poveča tveganje za poškodbe.
  • Ohranite mirnost in si poskušajte zapomniti čim več podrobnosti (opis storilca, smer bega).
  • Takoj pokličite policijo (113) in podajte čim bolj natančne informacije.
  • Ne zasledujte storilca, saj je to lahko nevarno.
  • Če je mogoče, poiščite varno mesto in pomoč drugih ljudi.

Policija obenem opozarja, naj bodo ljudje v nočnem času posebej pozorni na okolico in naj se izogibajo slabo osvetljenim in odročnim območjem.

