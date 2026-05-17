Ponoči zagorelo v celjskem podjetju, škoda bo velika

V noči na nedeljo je na območju Ceste v Trnovlje v Celju zagorelo v industrijskem objektu. Aktivirano je bilo večje število gasilskih enot, gasilci PGE Celje so ob tem okoliške prebivalce tudi preko družabnih omrežij pozvali, naj se ne približujejo kraju intervencije. Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je zagorelo v proizvodnem obratu podjetja za predelavo in proizvodnjo mesnih izdelkov, šlo naj bi za podjetje Celjske mesnine.

Gasilci PGE Celje, PGD Celje-Gaberje, Trnovlje, Škofja vas in Ljubečna so zavarovali kraj dogodka, omejili in lokalizirali ter pogasili požar, o njem so bili obveščeni tudi policisti. Kot je sporočila tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin, vzrok požara še ni znan, policisti bodo ogled opravili danes.

Poveljnik Poklicne gasilske enote Celje Boris Žnidarko je danes za STA povedal, da je obsežen požar povzročil večjo gmotno škodo. Zagorelo je v delu obrata za predelavo mesa, na teren pa je bilo napotenih pet gasilskih enot z okoli 80 gasilci. Gasilcem je požar uspelo lokalizirati po približno poldrugi uri od izbruha. Čeprav ogenj navzven ni bil posebej viden, saj se je večinoma širil znotraj objekta, je škoda po prvih ocenah precejšnja. Tudi danes zjutraj je na območju navzoča gasilska straža, gasilci pa bodo dopoldne opravili dodaten pregled objekta, da bi zagotovili varnost za nadaljnje delo policistov in preiskovalcev. Kako bo požar vplival na proizvodnjo v podjetju, za zdaj še ni znano.