OPOZORILO PRISTOJNIH

Ponoči zagorelo v industrijskem kompleksu: Ne približujte se, zaprite okna (FOTO in VIDEO)

Intervencija bo predvidoma trajala dlje časa.
Požar v industrijskem kompleksu. FOTO: Center Za Zaščito In Reševanje Domžale.
Požar v industrijskem kompleksu. FOTO: Center Za Zaščito In Reševanje Domžale.
N. B.
 9. 11. 2025 | 07:09
 9. 11. 2025 | 07:27
1:02
Malo po polnoči je izbruhnil požar v Preserjah pri Radomljah v industrijskem kompleksu nekdanjega LIP Radomlje, poroča tamkajšnji center za zaščito in reševanje. Ogenj je zajel dobrih 2000 kvadratnih metrov skladiščnih in proizvodnih prostorov.

»Aktivirana je bila celotna javna gasilska služba občine Domžale ter gasilci PGD Mengeš, PGD Kamnik in PGD Šmarca ter štab Civilne zaščite Občine Domžale. Na terenu je več kot 150 gasilcev, ki so požar omejili, intervencija še poteka in bo predvidoma trajala dlje časa. Vzrok požara zaenkrat ni znan,« so okoli 5. ure sporočili pristojni.

Center za zaščito in reševanje Domžale okoliške prebivalce poziva, naj zaradi sproščanja dima zapirajo okna ter naj se ne približujejo območju požara.

Več sledi ...

ZADNJE NOVICE
07:42
Lifestyle  |  Stil
KO PRODAJA PADA

Dolga leta nadvse uspešni Porsche se je znašel v težavah

Kupci dragih športnikov si večinoma še vedno bolj želijo bencinski zvok, ne električnega.
Gašper Boncelj9. 11. 2025 | 07:42
07:19
Bulvar  |  Glasba in film
POLKA

Rekorder Anže napisal novo uspešnico

Nova polka skupine Gadi zveni v country ritmih.
Mojca Marot9. 11. 2025 | 07:19
07:13
Lifestyle  |  Polet
BOJ PROTI POVIŠANEMU HOLESTEROLU

6 konzerviranih živil, ki pomagajo znižati holesterol. Preprosti triki za bolj zdravo srce

Tudi v pločevinki se lahko skriva zdravje.
Miroslav Cvjetičanin9. 11. 2025 | 07:13
07:09
07:01
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Spektakel s srečnim koncem, Celje v konferenčni ligi po hudi bitki premagalo Legio

Junaki so postali Žan-Luk Leban, Nikita Josifov in Žan Karničnik.
9. 11. 2025 | 07:01
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
NERAZISKANO

Srhljivka pri Celju: v greznici ob hitri cesti našli truplo šolarke (FOTO)

Poobjavljamo zgodbe o neraziskanih zločinih, ki so pretresli Slovenijo.
9. 11. 2025 | 07:00

