Ponoči zagorelo v industrijskem kompleksu: Ne približujte se, zaprite okna (FOTO in VIDEO)

Malo po polnoči je izbruhnil požar v Preserjah pri Radomljah v industrijskem kompleksu nekdanjega LIP Radomlje, poroča tamkajšnji center za zaščito in reševanje. Ogenj je zajel dobrih 2000 kvadratnih metrov skladiščnih in proizvodnih prostorov.

»Aktivirana je bila celotna javna gasilska služba občine Domžale ter gasilci PGD Mengeš, PGD Kamnik in PGD Šmarca ter štab Civilne zaščite Občine Domžale. Na terenu je več kot 150 gasilcev, ki so požar omejili, intervencija še poteka in bo predvidoma trajala dlje časa. Vzrok požara zaenkrat ni znan,« so okoli 5. ure sporočili pristojni.

Center za zaščito in reševanje Domžale okoliške prebivalce poziva, naj zaradi sproščanja dima zapirajo okna ter naj se ne približujejo območju požara.

Več sledi ...