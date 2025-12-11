Ponoči zagorelo v osnovni šoli, pouk za višje razrede odpade

Ponoči je zagorelo v telovadnici Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, pri čemer je pogorelo skorajda celotno ostrešje telovadnice. Vzrok požara še ni znan, okoliščine še ugotavljajo. Pouk za višje razrede danes odpade, za učence od 1. do 5. razreda pa bo izveden, saj poteka v drugi stavbi.

Poveljnik tolminske gasilske zveze Miha Vencelj je za medije dejal, da je v gašenju sodelovalo 80 gasilcev iz šestih prostovoljnih gasilskih društev. Med gašenjem je bila na kraju tudi ravnateljica šole Mojca Florjančič. Kot je povedala, čakajo na forenzike in sodnega izvedenca. Pouk za otroke 6. in 9. razreda danes odpade. Otroci 7. in 8. razreda so trenutno v šoli v naravi, starši pa so bili o dogodku obveščeni zgodaj zjutraj.

Pouk razredne stopnje bo potekal normalno, saj poteka v ločeni stavbi. Predvidevajo, da se bo pouk nadaljeval v petek, potem ko počistijo tri učilnice. Bodo pa morali do sanacije prilagoditi pouk športa.