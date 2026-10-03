Ponovno sta trčili dve motorni kolesi, ena oseba je po tem padla v globino

Tudi današnji dan ni minil brez prometnih nesreč na naših cestah. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča, da sta ob 13.23 pri naselju Št. Janž pri Radljah v občini Radlje ob Dravi trčili motorni kolesi. Po njihovih informacijah je v nesreči ena oseba padla v globino pod cestiščem. Ena oseba je bila poškodovana. Reševalci nujne medicinske pomoči so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. O tem, kako hude poškodbe je dobila, ne poročajo.

Uprava RS za zaščito in reševanje še poroča, da so v intervenciji sodelovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Radlje ob Dravi. Ti so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim posegom so rešili osebo, ki je padla v globino, nudili so pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči in nevtralizirali razlite motorne tekočine.

Pred kratkim že trčili motorni kolesi

Ni pa to edina prometna nesreča v zadnjem času v Sloveniji, v kateri je prišlo do trka dveh motornih koles. Ena se je zgodila minulo nedeljo. Takrat je državljan Nemčije zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motornim vozilom, nato zapeljal na nasproti vozni pas ter trčil v drugo motorno vozilo z dvema potnikoma. Več oseb so odpeljali v zdravstveni ustanovi.