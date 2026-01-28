  • Delo d.o.o.
KAJ SE DOGAJA?

Rop v Ljubljani! Na vpadnicah ustavljajo avtomobile in vsem odpirajo prtljažnike

V Ljubljani so oropali varnostnika. Policisti pri Kranju ustavljajo avtomobile in preverjajo prtljažnike.
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic, Delo
N. Č.
 28. 1. 2026 | 13:48
 28. 1. 2026 | 14:14
1:09
A+A-

Kaj se dogaja v prestolnici, da policisti ustavljajo skoraj vsak avto in odpirajo prtljažnike? Ljubljančana Maruša in Luka Bračun, ki ju javnost pozna tudi iz resničnostnih šovov, sta pred dobre pol ure posnela prizor, ki je marsikoga presenetil, saj so policisti na obrobju Ljubljane pri Kranju ustavljali vsako vozilo posebej in ga pregledali, tudi prtljažnik.

Ko sta prišla na vrsto, sta po njunih besedah izvedela, kaj naj bi bil razlog za tako poostren nadzor. Kot smo lahko tudi sami razbrali glas policista, jima je ta povedal, da so v Ljubljani oropali varnostnika, zato naj bi policija postavila na vpadnicah kontrolo in preverjala vozila.

Posnetke ustavljanja avtomobilov ljudje objavljajo tudi na facebook skupini Radar Kranj z okolico, kjer pišejo, da naj bi na Letališki cesti oropali voznika gotovine.

Na Policijsko upravo Ljubljana smo poslali vprašanja, kaj natančno se dogaja, kje potekajo kontrole in kaj je uradni razlog za pregledovanje prtljažnikov. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

