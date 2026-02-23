Popoldne zagorelo v kovačnici Sij Metal Ravne, oglasil se je župan Tomaž Rožen

Popoldne je zagorelo v obratu kovačnice v jeklarski družbi Sij Metal Ravne. Požar je že pogašen, nastala je materialna škoda, poškodovanih ni, so za STA povedali v Slovenski industriji jekla (Sij). Ob dogodku se je sprostil dim, ki pa ni nevaren za zdravje prebivalcev, so sporočili iz Sija.

Kot so v sporočilu za javnost še pojasnili v Siju, je zaradi razpoka visokotlačne cevi na stiskalnici izteklo olje, ki se je vžgalo. Gasilci so na kraju dogodka posredovali takoj in požar hitro pogasili. Dogodek je trenutno pod nadzorom, pristojne službe pa izvajajo vse nadaljnje postopke, vključno z oceno škode in analizo vzroka za izredni dogodek, so še sporočili iz Sija. Center za obveščanje je obvestilo o požaru prejel ob 16.54, je razvidno s spletnega portala Spin. Kot kažejo fotografije s prizorišča, se je v času požara iznad kovačnice vil gost črn dim.

Po požaru se je oglasil tudi župan Občine Ravne na Koroškem Tomaž Rožen. Zahvalil se je vsem, ki so posredovali: »Hvala vsem gasilcem za hitro in strokovno posredovanje, Koroškemu gasilskemu zavodu, PGD Ravne na Koroškem, PGD Kotlje in PGD Prevalje,« je zapisal. Poudaril je še, da dogajanje spremlja tudi Civilna zaščita Ravne.